Китай и США активизировали переговоры о долгосрочных поставках сжиженного газа 17.10.2021, 13:52

В Азии в этом году цены на природный газ выросли более чем в пять раз.

Китай активизировал переговоры с Соединенными Штатами о долгосрочных поставках сжиженного газа. Переговоры стимулируют рост цен на газ и нехватка электроэнергии на внутреннем рынке КНР, что вызывает у Пекина обеспокоенность относительно топливной безопасности страны, пишет Reuters.

В переговорах с американскими экспортерами Cheniere Energy и Venture Global участвуют минимум пять китайских компаний, включая крупную госкорпорацию Sinopec Corp и Китайскую национальную офшорную нефтяную компанию (CNOOC), а также дистрибьюторы энергии, такие как Zhejiang Energy.

В начале недели частная компания ENN Natural Gas Co во главе с экс-руководителем CNOOC объявила о 13-летней сделке с Cheniere. По данным источников агентства, после этого в ближайшие несколько месяцев можно ожидать новых соглашений.

Если сторонам удастся договориться, сделки на десятки миллиардов долларов ознаменуют рост импорта СПГ в Китай из США в ближайшие годы, пишет «РБК-Украина». Но строительство объектов для экспорта СПГ может занять годы.

В разгар торговой войны Пекина и Вашингтона в 2019 году торговля газом приостановилась, но переговоры возобновились в начале этого года и ускорились в последние месяцы на фоне газового кризиса. В частности, в Азии в этом году цены на природный газ выросли более чем в пять раз.

Договоренности Пекина и Вашингтона были крайне негативно восприняты Россией. Ранее «Газпром» объявил об утверждении технико-экономического обоснования проекта строительства еще одного газопровода в Китай – через Монголию. Планируемая мощность «Силы Сибири-2» 50 млрд куб. м, длина 2000 км.

Источником газа для этих трубопроводов служат все те же месторождения Ямала – Бованенково и Харсавей, из которых российский газ идет в Европу. Международные аналитики в один голос говорят о том, что если этот проект будет реализован, возможности «Газпрома» (а значит – Кремля) по диверсификации рынков значительно возрастут. В любом случае, азиатский вектор российских труб станет еще более важным к 2024 году, когда «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность.

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