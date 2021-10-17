Стало известно, сколько Netflix заработал на «Игре в кальмара» 4 17.10.2021, 14:00

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Производство сериала стоило всего $21,4 миллиона.

Стриминговый сервис Netflix оценивает, что его самый популярный сериал Игра в кальмара принесет компании почти 900 миллионов долларов, сообщает Bloomberg (перевод — korrespondent.net).

По оценкам компании, первые две минуты южнокорейского шоу посмотрели около 132 миллиона человек за первые 23 дня с даты премьеры.

В Netflix уточнили, что 89 процентов людей, которые начали шоу, просмотрели более одной серии, а 66 процентов зрителей посмотрели сериал полностью. В общей сложности люди потратили более 1,4 миллиарда часов на просмотр.

Производство Игры в кальмара стоило всего 21,4 миллиона долларов - около 2,4 миллиона долларов за эпизод.

Сериал из Южной Кореи Игра в кальмара стал самым масштабным проектом за всю историю стримингового сервиса Netflix. Сейчас он занимает первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 94 странах мира.

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