Аналитик: Режим Лукашенко переходит в состояние паралича 2 17.10.2021, 14:19

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Рычагов управления становится все меньше.

Независимый аналитик Сергей Чалый в очередном стриме на своем YouTube-канале поразмышлял о том, что система власти Александра Лукашенко переходит в "качественно новое состояние".

"Я думаю, мы начинаем наблюдать изменение режима функционирования Лукашенко. От импульсивных действий, которые выдавались за какую-то позитивную реакцию ("Я моментально принял решение"), скорее всего система переходит в состояние паралича, потому что проблем, с которыми приходится справляться, становится все больше, а рычагов управления этими проблемами становится все меньше", — заявил Чалый.

Пока Сергей Чалый говорит, что это "догадка". И насколько он прав, можно будет судить по дальнейшим событиям в Беларуси. Но уже сейчас независимый аналитик замечает, что "система не работает без того, чтобы ей подал какой-то понятный сигнал Лукашенко". А он такого сигнала не подает.

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