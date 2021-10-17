«Условия варварские по отношению ко всем»: крик души учителя минской гимназии 6 17.10.2021, 14:22

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Преподаватель с 20-летним стажем рассказала о ситуации в школах.

Читательница телеграм-канала «Беларусь головного мозга» рассказала об условиях труда и ситуации с образованием в одной из минских гимназий:

«У меня высшая категория и 20 лет стажа. Моя зарплата за сентябрь составила 1120р — 1,5 ставки и классное руководство.

Условия, в которых сейчас работают учителя, варварские по отношению ко всем участникам учебного процесса: учитель, ученик, родитель.

Везде рассказывают, что в стране вспышка заболеваемости, но нам доводят план мероприятий на субботу, да еще и с родителями. Вечные ПЛАТНЫЕ конкурсы для учеников, где основная забота ложится на плечи учителя, потому что ни один родитель не знает, как написать эти научные труды.

Ведение электронного журнала и дневника чего стоит: никто не убрал бумажный вариант и теперь мы заполняем оба. Плюс бухгалтерия по платным кружкам. Бесплатного детям предложить нельзя: план по вне бюджету нужно выполнить. Бумажек с каждым годом все больше: соцпаспорт, акты, термометрия, охрана труда. Везде подписи, фикция. На деле ничего не соблюдается, потому что просто не возможно все удержать в голове.

В классах детей сейчас от 30. Детки разные, есть и очень сложные в поведении, есть с особенностями в обучении. Учатся все вместе, так как им предложить ничего государство не может.

Со специалистами сейчас напряг: молодежь, если и приходит, то долго не задерживается. Пенсионного возраста учителей много. Им особенно тяжело. Злые и нервные. Какой же личностно-ориентированный может быть подход в таких условиях?».

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