Путин оговорился Игорь Яковенко

17.10.2021, 14:33

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Не по Фрейду.

Путин, отвечая на вопрос американской телеведущей Хедли Гэмбл, Путин поделился своим наблюдением за российской действительностью:

"Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме".

На первый взгляд, это оговорка по Дзержинскому, который как-то раз самокритично заметил:

"Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка."

Поскольку критика и самокритика у нас всегда были испытанным оружием партии, то Феликс Эдмундович эту свою недоработку во многом исправил, расстреляв и посадив сотни тысяч. А что недоработал он, доработали его последователи, угробив уже миллионы.

С другой стороны слова Путина слеждует рассматривать как упрек руководителю СКР Бастрыкину и другим руководителям репрессивных органов, поскольку если посмотреть на улицу а особенно если спуститься в метро можно увидеть массу еще непосаженого народу, который вызывающе болтается туда-сюда вместо того чтобы тихо и смирно сидеть по камерам и ждать баланду.

Вот, например дело Шанинки, Московской высшей школы социальных и экономических наук, ректор которой Сергей Зуев был поначалу выдернут из больницы с давлением за 200 и отправлен в кутузку, а затем, то ли под давлением общественности, то ли по недосмотру суда отпущен под домашний арест. Впрочем, у Сергея Зуева все впереди и вероятность того, что он получит свою "десяточку" достаточно велика, поскольку Шанинка давно была и остается костью в горле силовиков и всех профессиональных патриотов. Поскольку это российско-британское (!) частное (!) высшее учебное заведение, ведущее обучение по валидированным Манчестерским университетом (!) программам бакалавриата и магистратуры. Каждое слово из этой характеристики данного вуза звучит как надругательство над символом веры профпатриотов и силовиков. С их точки зрения в самом сердце России обосновался враг, который "растлевает", "сеет иноземную заразу", "подрывает" и учит продавать Родину.

Война с Шанинкой на уничтожение ведется несколько лет. 20 июня 2018 года Рособрнадзор лишил школу аккредитации "на основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы". Без аккредитации вуз не имел права выдавать дипломы государственного образца. Тем не менее, у вуза оставалась образовательная лицензия, которая позволяла ему продолжать обучение студентов, выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета.

В марте 2020 года аккредитация вуза была восстановлена. Шанинка была создана в 1995 году выдающимся британским социологом Теодором Шаниным, который создал уникальный метод исследований, в основе которого лежит междисциплинарность, работа на стыке социологии с историей, философией, экономикой и политической наукой. Свои полевые исследования Шанин проводил в Иране, Индии, Мексике, Танзании, Венгрии, России, США.

Борьба вокруг Шанинки впереди. И это борьба не только и не столько тех профессоров и студентов, которые сейчас пишут письма протеста и выходят на акции в защиту Зуева. Это борьба внутри власти. Борьба безмозглых силовиков и еще более безмозглых профессиональных патриотов с теми безымянными людьми во власти, которые добились восстановления аккредитации Шанинки в прошлом году. Эти безымянные люди во власти понимают, что помимо избиения несогласных и засовывания швабры в прямую кишку заключенных власть должна обладать и иными знаниями, умениями и навыками, поскольку перечисленные выше занятия не приводят к пополнению бюджета. На следующей неделе будет назначен и.о. ректора Шанинки. В некоторой степени это назначение будет ответом на вопрос, принято ли решение уничтожить этот вуз, или только приструнить.

Процесс устранения "недоработок" в деле посадок идет, пусть медленно, но верно, а поскольку оппозиционеров всех либо пересажали, либо выдавили в эмиграцию, теперь сажают в основном достаточно нейтральных активистов.

Лидера "мусорного протеста" Вячеслава Егорова приговорили к 15 месяцам лишения свободы. Он выступал против организации свалки в его родном городе Коломне. Егоров будет сидеть в том числе за пост, в котором он пригласил всех желающих прийти на открытое судебное заседание над Дмитрием и Геннадием Гудковыми. Из-за того, что зал суда не вместил всех желающих, некоторые из пришедших остались на улице. Полиция посчитала это несанкционированным митингом, обвинила Егорова в его организации и задержала. То есть приглашение прийти на суд является преступлением.

Чтобы уничтожить человека его не обязательно сажать, можно просто уморить. Тимура Ханова из Новосибирска, пытаются оштрафовать на 3 миллиона рублей просто за то, что снимал январские митинги на телефон. Откуда такая сумма? МВД посчитало сверхурочные для тысячи полицейских, которые присутствовали на митинге. Тимур Ханов – это такая новосибирская достопримечательность. В Париже есть Эйфелева башня, а в Новосибирске – Тимур Ханов, который ведет видеолетопись городских событий. Понять логику МВД нормальному человеку совершенно невозможно. Почему человек, который не призывал никого на митинги, должен оплачивать сверхурочные тысяче полицейских? И тем не менее этот безумный штраф выписан…

Главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву приговорили к одному году ограничения свободы. Васильевой теперь запрещено самостоятельно покидать дом в ночное время суток, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы. Также, ей придётся дважды в месяц отмечаться в инспекции. Главу "Альянса врачей", признанного российскими властями иноагентом, считают виновной по так называемому "санитарному делу". Ее не спасло то, что она публично разорвала все отношения с командой Навального…

Невыносимую обстановку для инакомыслящих власть умело создает и до посадок. Для этого у нее есть добровольные помощники.

Неизвестные ворвались в офис правозащитной организации "Мемориал" в центре Москвы, когда там шел показ фильма польского режиссера Агнешки Холланд о британском журналисте, приехавшем в СССР и ставшем свидетелем Голодомора на территории Украины. В зал ворвались около двадцати человек в масках, они забрались на сцену и стали начали скандировать "Фашисты", "Позор" и "Не забудем, не простим".

Происходящее снимали операторы с логотипом канала НТВ.

Правозащитники вызвали полицию. Та заблокировала входы и выходы из здания. У правоохранителей куда больше интереса вызвали правозащитники, чем провокаторы, которым позволили уйти. А вот правозащитников силовики заперли в зале и, как рассказал ЭМ председатель "Мемориала" Ян Рачинский, стали проводить их опрос. Логика власти, для которой уголовники – социально близкие, а инакомыслящие – враги ничуть не изменилась со сталинских времен. Ну, и роль телеканала НТВ, который из медиапомойки окончательно превратился в непосредственного организатора фашистских погромов.

Это была хроника одного дня путинской России. Путин может быть доволен: процесс перевода праздношатающихся граждан в камеры идет, а тем, кто пока на свободе послан внятный сигнал – эта недоработка будет устранена в самое ближайшее время...

Игорь Яковенко blogspot.com

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