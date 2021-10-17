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Юрий Жигамонт выпустил книгу о своих путешествиях по Беларуси

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  • 17.10.2021, 14:43
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Юрий Жигамонт выпустил книгу о своих путешествиях по Беларуси

Ведущий популярной передачи «Путешествие дилетанта» рассказывает о богатой истории наших местечек и деревень.

У путешественника-дилетанта Юрия Жигамонта вышла книга "Местечки и деревни Беларуси" ("Мястэчкі і вёскі Беларусі"). Об этом он сообщил в соцсетях.

Жигамонт — автор и ведущий популярной передачи "Путешествие с Жигамонтом" (на белорусском телевидении она выходила под названиями "Путешествие дилетанта", "Приключения дилетанта" и "Новые приключения дилетанта").

Он посещал ничем не выдающиеся на первый взгляд белорусские деревушки и в каждой находил богатую на события историю.

В этом своеобразном блокноте путешественника нашлось место и для сказок, преданий, связанных с происхождением самых разных деревень и местечек по всей нашей стране. Приобрести книгу можно в минском магазине "Академкнига".

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