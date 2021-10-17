Мнение: Лука настолько оторвался от реальности, что его слушают с лицом психотерапевта, осматривающего шизофреника 1 17.10.2021, 15:01

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Трон ускользает, а пальцы пухнут.

Все, кто со стороны Запада по своей глупости здоровался за руку с Лукашенко, уже ушли с должности. Он - раковая опухоль, которая передается при любом лояльном контакте: все "лояльные" падают в результате выборов или скандалов, пишет телеграм-канал CYNIC.

Лукашенко объединил антигуманность гитлеровцев, нарциссизм Муссолини, сумасшествие Франко, мстительность Сталина, тотальную безграмотность Мадуро, деспотизм Кима и отсталость Кастро.

Но Лука настолько оторвался от реальности, что на саммите СНГ неожиданно Армению и Азербайджан, между которыми только недавно закончилась война за Карабах, всегда перечислял вместе, обзывая их партнерами и друзьями. Лицо Пашиняна было довольно выразительно - он был похож на психотерапевта, который слушает шизофреника.

Но вся система у нас завязана ровно на одном человеке, который мнит себя специалистом во всем, но никакими необходимыми глубокими знаниями не обладает.

Он же обещал "разобраться с ковидом". Люди с мест сообщают, что больницы не обеспечены кислородом, нет средств индивидуальной защиты, нет должного финансирования, не хватает персонала - причем даже не врачей, а медсестер и санитарок. Реанимации не обеспечены ничем, поэтому попадание туда - это гарантированная смерть.

Беларусь - чумной барак. Причем, помимо дубинки, власть не имеет ничего, чтобы вылечить население. Да и дубинками машут без охоты - скорее ради отчетов.

Люди с мест пишут:

"Мы не знаем, что дальше будет. Некоторых - уволили. Почему - никто не знает. Одних понизили в должности, других - повысили. У некоторых вообще обыск прошел. По какому принципу - непонятно. Самое смешное, что обыскивали самых ядреных "ябатек".

Трон ускользает, пальцы пухнут. И даже еще не прилетел пакет санкций от ЕС и США. Все впереди.

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