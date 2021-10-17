«Покажи свою гордость»: политзаключенная призвала белорусских рабочих к забастовке 17.10.2021, 15:19

От этого зависит будущее всей страны.

Недавно телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) получил письмо политзаключенной рабочему. Даже оттуда они находят силы поддержать тех, кому еще предстоит выйти за свою страну. А точнее — остаться дома:

Мы вышли и молвили слово.

Нас за это сковали в оковы,

Чтобы мы замолчали.

И замолчала вся Беларусь.

Но замолкнуть Нас не заставить!

Хоть на окнах решетки,

Замки на дверях, За дверями конвой.

Мы говорим — в камере душной.

Мы говорим — отвечая на письма,

Хотя цензура порой возращает письмо.

Мы говорим — сидя в стакане часами после допроса.

Хоть наедине, но слышит нас Бог.

Мы говорим — голодовкой,

Как Игорь Лосик и Наташа Херше,

Борясь с этой системой и властью,

Словно сейчас мы на передовой.

Мы говорим — когда в карцер ведут,

За любую провинность или за ответ на письмо.

И в карцере тоже Мы не молчим –

Вырезая гвоздем, украдкой, на стенах Послание в будущее:

Нас не Сломить — ведь в нас стальной стержень.

Солидарность и Веру Вам не забрать.

Молчим же мы лишь на допросах.

Смотрим со злобой

На КГБ, ДФР, ГУБОП и СК,

Мечтая увидеть их на наших местах.

Мы говорим — на СУДЕ,

Когда молвим последнее слово:

– Что, мы Беларусы!

Мы вышли с Народа!

Что наше свободное слово,

Наш голос и выбор

Не отнять, не забрать!

Что мы, вольные духом,

Честны перед Вами —

Перед нашим Белорусским Народом!

Нашу Гордость и Честь Вам не сломать,

И на колени нас не поставить.

Вот и ты — Простой рабочий!

Человек из народа!

Подымайся с колен!

Хватит быть рабом!

Хватит молчать!

Скажи слово своё,

Покажи Гордость свою – Делом!

Ведь наши дети,

И Простой человек, как и ты — из Народа,

По тюрьмам сидят.

Рабочий! Ты же не Раб! Подымайся!

Выдвинув требования!

Иди Бастовать!

Ведь от Вас зависит

Будущее наших детей,

Будущее простого рабочего,

И просто человека — из Народа,

Будущее всей Беларуси!

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