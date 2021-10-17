«Покажи свою гордость»: политзаключенная призвала белорусских рабочих к забастовке
- 17.10.2021, 15:19
От этого зависит будущее всей страны.
Недавно телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) получил письмо политзаключенной рабочему. Даже оттуда они находят силы поддержать тех, кому еще предстоит выйти за свою страну. А точнее — остаться дома:
Мы вышли и молвили слово.
Нас за это сковали в оковы,
Чтобы мы замолчали.
И замолчала вся Беларусь.
Но замолкнуть Нас не заставить!
Хоть на окнах решетки,
Замки на дверях, За дверями конвой.
Мы говорим — в камере душной.
Мы говорим — отвечая на письма,
Хотя цензура порой возращает письмо.
Мы говорим — сидя в стакане часами после допроса.
Хоть наедине, но слышит нас Бог.
Мы говорим — голодовкой,
Как Игорь Лосик и Наташа Херше,
Борясь с этой системой и властью,
Словно сейчас мы на передовой.
Мы говорим — когда в карцер ведут,
За любую провинность или за ответ на письмо.
И в карцере тоже Мы не молчим –
Вырезая гвоздем, украдкой, на стенах Послание в будущее:
Нас не Сломить — ведь в нас стальной стержень.
Солидарность и Веру Вам не забрать.
Молчим же мы лишь на допросах.
Смотрим со злобой
На КГБ, ДФР, ГУБОП и СК,
Мечтая увидеть их на наших местах.
Мы говорим — на СУДЕ,
Когда молвим последнее слово:
– Что, мы Беларусы!
Мы вышли с Народа!
Что наше свободное слово,
Наш голос и выбор
Не отнять, не забрать!
Что мы, вольные духом,
Честны перед Вами —
Перед нашим Белорусским Народом!
Нашу Гордость и Честь Вам не сломать,
И на колени нас не поставить.
Вот и ты — Простой рабочий!
Человек из народа!
Подымайся с колен!
Хватит быть рабом!
Хватит молчать!
Скажи слово своё,
Покажи Гордость свою – Делом!
Ведь наши дети,
И Простой человек, как и ты — из Народа,
По тюрьмам сидят.
Рабочий! Ты же не Раб! Подымайся!
Выдвинув требования!
Иди Бастовать!
Ведь от Вас зависит
Будущее наших детей,
Будущее простого рабочего,
И просто человека — из Народа,
Будущее всей Беларуси!