Сотни тысяч белорусов живут за чертой бедности 17.10.2021, 15:46

Больше всего — в Брестской области.

В Беларуси за чертой бедности, по официальным данным, в первом полугодии находились 390 тысяч белорусов. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году. Сейчас бюджет прожиточного минимума составляет почти 283,5 рубля в месяц.

Больше всего тех, кто оказался за чертой бедности (в процентном соотношении), проживает в Брестской области — 6,1%. Меньше всего — в Минске (1,1%).

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