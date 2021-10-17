Простые вопросы, приводящие в ступор 7 Артемий Троицкий

17.10.2021, 16:09

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Артемий Троицкий

Отдают ли россияне себе отчет, что живут при диктатуре?

Осенью 1993 года вся российская дем-тусовка, от экс-редактора «Коммуниста» Гайдара до несгибаемой антикоммунистки Новодворской, пребывала сначала в истерике по случаю бунта парламента и штурма телецентра, а затем в праздничной эйфории после танкового обстрела и силового подавления мятежа.

Мне все это крайне не нравилось, на что друзья весело отмахивались. А я задавал им простой вопрос: Но вы понимаете, что эта х…. не имеет никакого отношения к свободе и демократии? — Ступор.

Этот ступор естественным образом привел в чеченскую войну, позорные выборы 1996 года, а затем и к «преемнику», Путину.

Летом 2008 года многие мои приятели, в том числе и близкие, высказывались в том духе, что «Саакашвили ненормальный», «грузины сами нарывались и провоцировали», «они тоже виноваты» и так далее. А я задавал им простой вопрос: Но вы понимаете, что Россия напала на суверенное государство, аннексировала и оккупировала часть его территории? — Ступор.

Этот ступор (причем в мировом масштабе) привел к последующей краже Крыма и интервенции в юго-восточную Украину. В оценке этих событий бурных дискуссий уже не было; ребята опомнились.

В том же 2014 году я перебрался жить в Эстонию. Часть местных русскоязычных жителей выражала недоумение и неодобрение: как можно было покинуть такую прекрасную страну, процветающую под таким чутким руководством?! А я задавал им простой вопрос: а что ж вы сами не уедете из постылой Гейропы в чудесную РФ? — Ступор.

Но это мелкая локальная тема, просто к слову — ступор — пришлось.

Осенью 2021 года всему миру тяжко: пандемия, природные катастрофы и климатические аномалии, энергетический кризис, повсеместная инфляция. Но есть отдельные, к счастью немногие, страны, где на все это накладывается и кромешный ужас иного плана — политический, законодательный, медийный, репрессивный. В их числе — наша Раша.

Я общаюсь со своими умеренно веселыми и находчивыми столичными знакомыми, которые то ли делают вид, то ли и вправду не понимают. И я задаю им простой вопрос: Вы отдаете себе отчет в том, что живете при авторитарной диктатуре? — Ступор.

Интересно, что никто даже не спорит. Иногда отвечают: Только не надо о плохом…

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»

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