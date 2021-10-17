Врач-инфекционист рассказал, кому надо обязательно сделать прививку 5 17.10.2021, 16:31

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Ответы на главные вопросы о COVID-19 и вакцинации.

Треть коек в белорусских больницах уже перепрофилирована для больных с коронавирусной инфекцией. Особенно тяжелым оказался штамм «дельта», пришедший в страну. Но многие белорусы до сих пор не спешат вакцинироваться. Сайт zerkalo.io разобрал видео, которое записал известный врач-инфекционист Никита Соловей. Сайт Charter97.org ранее публиковал видео белорусского медика.

Почему опасен дельта-вариант?

В Беларуси и в других странах мира продолжает распространяться дельта-вариант коронавируса, вытесняя другие штаммы. Причем он мутирует, распространился вариант «дельта+».

Дельта-вариант передается значительно быстрее, чем предыдущие штаммы. Ранее считалось, что один человек с коронавирусной инфекцией можно инфицировать в среднем два — три других, то теперь — шесть. Поэтому для коллективного иммунитета нам требуется гораздо больше людей, чем ранее. Речь идет о 80−85% населения.

По клиническим проявлениям дельта схожа с обычной простудой. Гораздо реже проявляется дизосмия и дисгевзия (соответственно, нарушение восприятия запахов и вкуса), гораздо чаще — насморк и заложенность носа, влажный кашель уже в первые дни болезни и так далее.

Дельта характеризуется более тяжелым течением и более худшими исходами: госпитализация заболевших необходима практически в два раза чаще. Новым штаммом чаще и тяжелее, чем предыдущими, болеют лица молодого возраста. Дельта также чаще, чем «старый» коронавирус, поражает тех, кто уже перенес COVID-19 в недавнем прошлом или был вакцинирован.

Зачем нужна вакцинация?

После инфекции иммунитет формируется практически у всех пациентов. Исключение — люди, у которых иммунная система нарушена из-за других заболеваний (например, после трансплантации внутренних органов). У иммунитета есть два ключевых звена.

Первое — гуморальное. По сути, это антитела, нейтрализующие вирус, и B-клетки памяти, обуславливающие быструю наработку антител при повторной встрече с возбудителем. Количество антител после перенесенной инфекции может постепенно снижаться, однако защитные свойства сохраняются обычно не менее 3−4 месяцев. По некоторым данным, до 6−8 месяцев (в это время человек защищен от повторного заражения). В случае вакцинации этот эффект может быть более длительным, чем при естественном течении инфекции.

Второе звено — клеточное. Речь идет о специальных T-клетках иммунной системы, также защищающих нас от коронавирусной инфекции. Длительность сохранения клеточного иммунного ответа пока неизвестна.

Ни одна вакцина не помогает предотвратить все 100% случаев инфекции. Но при вакцинации эффект действия гуморального звена может быть более длительным, чем при естественном течении инфекции. С помощью вакцин врачи пытаются снизить вероятность развития COVID-19 инфекции и ее долговременных последствий. А в идеале — предотвратить или хотя бы существенно снизить развитие тяжелых и осложненных форм коронавирусной инфекции, которые приводят к инвалидизации и смерти.

Почему вакцинация работает?

Существуют данные ряда стран, которые хорошо собирают статистику госпитализации людей в зависимости от того, были ли они вакцинированы.

В американском штате Небраска 95% из госпитализированных пациентов не были полностью вакцинированы. С развитием дельта-варианта также снизился средний возраст поступающих в стационары — с 72 лет до 49.

В Израиле наблюдается увеличение числа заболевших с определенного возраста — с 40−49 лет. Чем старше человек, тем чаще тяжелые случаи у вакцинированных. Но при этом наблюдается огромная разница между вакцинированными и невакцинированными — в десятки раз. У вакцинированных пациентов наблюдается высокая эффективность предотвращения тяжелых болезней. Даже в группе лиц, старше 80 лет, она составляет более 90%.

Аналогичные примеры можно привести и по другим странам.

Некоторые люди заболели после прививки. Почему все пошло не так?

Если человек заболел после прививки, вирус мог уже находиться в инкубационном периоде. Либо человек контактировал с источником инфекции в ближайшие дни после вакцинации, когда еще не успел наработаться определенный уровень антител в организме.

Чем больше времени проходит со времени введения вакцины, тем более защищенным становится человек. Для выработки полноценного иммунного ответа необходимы 2−4 недели от момента введения второй дозы вакцины.

В целом повторные случаи COVID-19 встречались относительно редко. Но после появления дельта-варианта коронавируса ожидается, что их число возрастет, этот штамм легко пробивает иммунитет у ранее болевших лиц.

Какие основные виды вакцин и какая из них лучше?

Часть вакцин основаны на использование векторов. Вектором может выступать аденовирус человека (Спутник V, Johnson&Johnson, SanSino) и аденовирус шимпанзе AstraZenrca. К сожалению, после использования последней вакцины известны основные случаи тромбозов, описанные в научной литературе. С этой вакциной ассоциируются поствакцинальные миокардиты. Возможно, использование аденовируса шимпанзе приводит к нежелательным реакциям.

Часть вакцин основаны на использовании убитого коронавируса: это китайские Sinopharm и Sinovac.

Есть и вакцины, пока недоступные белорусам: это синтетический S-белок коронавируса (Novavax) и вакцины, основанные на использовании матричной PHK (Pfizer и Moderna).

На вопрос, какая вакцина лучше, не существует однозначного ответа. В любом случае, любая вакцина лучше, чем отсутствие вакцинации в принципе.

Если говорить о вакцинах, доступных в Беларуси, то, например, «Спутник» имеет большую эффективность (не менее 92% при вариантах дикого коронавируса и около 84% при дельта-варианте), но чаще дает системные/локальные реакции на ее введение.

Вакцина Sinopharm обладает меньшей эффективностью, но и реакцией на введение меньше. Обе вакцины защищают от тяжелых форм коронавирусной инфекции.

Со «Спутником» что-то не так?

Такие слухи ходят, но они беспочвенны. «Спутник» — одна из наиболее эффективных вакцин от коронавируса в мира. После его использования нет серьезных побочных явлений или смертей, связанных с вакцинацией. Нет госпитализаций, тромбоза вен или миокардита.

Существуют данные не только по России (стране-производителе), но и по ОАЭ, Бахрейне, Сан-Марино, Аргентине и Мексике. Например, в последней стране побочные эффекты от Pfizer были в два раза больше, чем от «Спутника»: соответственно 1,34 и 0,79 раза на 100 тысяч доз.

«Спутник» используется более чем в 70 странах мира. Нет смысл скрывать проблемы, если бы они в реальности существовали. В городской инфекционной больнице Минска все врачи первично вакцинированы этой вакциной.

Кому надо вакцинироваться?

В идеале всем взрослым — это попытка создать коллективный иммунитет. В группу особого приоритета входят медицинские работники, педагоги, работники сферы торговли и другие специалисты, которые часто контактируют с другими лицами.

А также люди, которые в случае болезни имеют высокие шансы тяжелого заболевания вплоть до смерти:

люди старше 55−60 лет;

имеющие избыточную массу тела (если индекс тела превышает 30 и более, уже есть риски тяжелого течения болезни);

имеющие хронические заболевания (сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, сахарный диабет и метаболический синдром, хроническую болезнью почек, цирроз печени, онкогематологию и другие).

Кому противопоказана вакцинация?

Число этих людей постепенно уменьшается. Сейчас в этот список входят те, у кого:

аллергические реакции к какому-то то компоненту вакцины или самой вакцины;

тяжелые аллергические реакции в целом;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Вакцинация также противопоказана также тем, у кого наблюдается обострение хронических заболеваний. В таких случаях вакцинацию проводят через 2−4 недели после выздоровления или стабилизации хронического заболевания.

Сейчас изучается вопрос вакцинирования детей. В некоторых стран их вакцинируют с 7 лет. Но пока этот вопрос не решен, идут активные исследования. Поэтому до 18 лет вакцинация пока противопоказана.

Может, проще переболеть и не вакцинироваться?

Когда мы вакцинируемся, то подвергаем организм только воздействию s-белка коронавируса, по определению не способного вызвать болезнь. Когда мы заражаемся, на вас влияет как этот белок, так и остальные белки коронавируса. Чем больше этих воздействий, тем больше может быть проблем в дальнейшем.

Если говорить о рисках, то после вакцинации имеет место гриппоподобный синдром (лихорадка, головная боль, артралгия, слабость, отсутствие аппетита и локальные боли в месте введения вакцины) в течение 1−3 дней. Чаще это характерно для лиц молодого возраста. Но тяжелые нежелательные реакции встречаются крайне редко. Это доли процента от общего числа вакцинированных

При заболевании все намного серьезнее. Существует возможность поражения практически любого органа и долгими последствия, известные как «лонг-ковид». Они могут сохраняться свыше 12 месяцев (даже у тех, кто болел легко) и иногда приводят к инвалидности.

Если говорить по времени, то вакцинацию можно запланировать и, условно говоря, отлежаться за 1−3 дня. Но даже самое легкое течение болезни длится 1−3 недели. Многие пациенты полноценно восстанавливаются спустя 3−6 месяцев, а некоторые не восстанавливаются в принципе.

Вакцинированный человек не опасен для окружающих. Созданные вакцины не могут вызвать заболевание и заразить других людей, потому что не содержат живых и способных к размножению коронавирусов.

Невакцинированный человек может болеть бессимптомно и заразить близких людей, которые могут заболеть и даже погибнуть.

Надо ли вакцинироваться людям, уже переболевшим коронавирусом?

Да. Когда мы заболеваем, иммунная система не знает, как реагировать, пытается образовать антитела, растрачивает свои силы и синтезирует антитела в меньшем количестве. При вакцинации в организм вводятся компоненты-возбудители. Они мощным образом стимулируют иммунную систему, что лучше защищает человека.

Иногда можно услышать, что у человека после болезни формируются антитела. Но у 36% пациентов после коронавируса они могут в принципе не вырабатываться. Причина в молодом возрасте и маленькой вирусной нагрузке во время острой инфекции.

Также антитела после коронавируса могут исчезать с течением времени. Например, врачи исследовали 156 медицинских работников, имевших к моменту выздоровления положительные антитела. Через 60 дней у 94% количество антител снизилось. Из них у 28% антитела перестали определяться в принципе.

Вообще, когда разные растения скрещиваются, может возникнуть гораздо более сильное растение — гибрид. Нечто подобное происходит, когда естественный иммунитет соединяется с иммунитетом, созданным вакциной.

Вакцинация после болезни дает «гибридный иммунитет». После коронавируса невакцинированные пациенты болели повторно в 2,34 раза больше, тем те, кто после болезни был вакцинирован.

Через сколько времени после заболевания коронавирусом можно вакцинироваться?

Хоть сразу после исчезновения симптомов и прекращения самоизоляции. Но в первые 3−6 месяцев риск повторно заболеть оценивается как незначительный. Можно отсрочить на это время, чтобы вакцины получили те, кто в них в большей степени нуждается.

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