Грузия заявила о начале пятой волны коронавируса 17.10.2021, 17:20

2,962

Власти призывают население обязательно вакцинироваться.

Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

«Количество заболевших серьезно увеличилось и это начало т.н. пятой волны. К сожалению, эта волна начинается с довольно высокой отметки, и поэтому необходимо, чтобы все учли рекомендации — носить маски, соблюдать дистанцию, избегать многолюдных мест и привиться», — сказал руководитель Национального центра контроля над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последнюю неделю ситуация ухудшилась в трех регионах: Кахети, Имерети и Самегрело-Земо Сванети, где уровень вакцинации относительно низкий.

Однако в Аджарии и Тбилиси, где уровень вакцинации выше по сравнению с другими регионами, ситуация лучше.

Гамкрелидзе отметил, что пятая волна будет тяжелой, поэтому обязательно нужно вакцинироваться.

«Надвигается такая волна, что если не будут приняты соответствующие сдерживающие меры, то этот ноябрь будет очень тяжелый. Я имею в виду соблюдение рекомендаций и вакцинацию», — подытожил руководитель центра контроля над заболеваниями.

Сейчас в Грузии вакцинировано по крайней мере одной дозой более одного миллиона человек, что составляет 27% населения страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».