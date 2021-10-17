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В Польше произошло сильное землетрясение

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  • 17.10.2021, 17:58
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В Польше произошло сильное землетрясение

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сегодня в Польше произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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