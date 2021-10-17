В Польше произошло сильное землетрясение2
- 17.10.2021, 17:58
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Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сегодня в Польше произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 4,2 баллов по шкале Рихтера.
Об этом сообщает (Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают 106 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.