закрыть
17 октября 2021, воскресенье, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

18-летний белорус забросил шайбу в первом же матче в АХЛ

  • 17.10.2021, 18:07
18-летний белорус забросил шайбу в первом же матче в АХЛ

Данила Климович дебютировал за фарм-клуб «Ванкувера».

Белорусский форвард Данила Климович забросил шайбу в первом же матче в АХЛ, сообщает "Прессбол".

18-летний нападающий дебютировал за фарм "Ванкувера" "Абботсфорд" в поединке с "Бэйкерсфилдом". На 29-й минуте Климович удачно сыграл на подборе на пятаке и сравнял счет (2:2). Команда белоруса в итоге уступила (3:5), Данила исполнил 2 броска и завершил встречу с показателем полезности "-1".

Бэйкерсфилд — Абботсфорд — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусам зарабатывать больше
Как белорусам зарабатывать больше Артем Черников
Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко