18-летний белорус забросил шайбу в первом же матче в АХЛ 17.10.2021, 18:07

Данила Климович дебютировал за фарм-клуб «Ванкувера».

Белорусский форвард Данила Климович забросил шайбу в первом же матче в АХЛ, сообщает "Прессбол".

18-летний нападающий дебютировал за фарм "Ванкувера" "Абботсфорд" в поединке с "Бэйкерсфилдом". На 29-й минуте Климович удачно сыграл на подборе на пятаке и сравнял счет (2:2). Команда белоруса в итоге уступила (3:5), Данила исполнил 2 броска и завершил встречу с показателем полезности "-1".

Бэйкерсфилд — Абботсфорд — 5:3 (1:0, 1:3, 3:0)

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