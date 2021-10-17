В США робота-пса вооружили снайперской винтовкой 17.10.2021, 18:27

У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 метров.

На ежегодной выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне компания Ghost Robotics представила новую версию робота-пса Vision, вооруженного снайперской винтовкой, пишет "Гордон".

Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм. У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 м.

Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.

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