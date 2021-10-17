В США робота-пса вооружили снайперской винтовкой
- 17.10.2021, 18:27
У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 метров.
На ежегодной выставке Ассоциации армии США в Вашингтоне компания Ghost Robotics представила новую версию робота-пса Vision, вооруженного снайперской винтовкой, пишет "Гордон".
Робот оснащен модулем беспилотной винтовки специального назначения от компании Sword Defense и мощной снайперской винтовкой калибра 6,5 мм. У него есть дневные и ночные камеры, а его эффективная дальность действия составляет 1200 м.
Издание отмечает, что сейчас ВВС США испытывают невооруженную версию этих роботов для использования в качестве охраны периметра на базе ВВС Тиндалл во Флориде.
Latest lethality 6.5 #creedmoor sniper payload from @SWORDINT. Check out the latest partner payloads @AUSAorg Wash DC. Keeping US and allied #sof #warfighter equipped with the latest innovations. @USSOCOM #defense #defence #NationalSecurity #drone #robotics pic.twitter.com/Dvk6OvL3Bu— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 11, 2021
Check it out... robot dog w/ wings... New payload with @LockheedMartin Indago #drone and Digital Force Technologies recon sensor for a broad range of #warfighter capabilities @ausaorg #ausa2021. #defense #defence #qugv #specialforces pic.twitter.com/AxuNs3r8PI— Ghost Robotics (@Ghost_Robotics) October 13, 2021