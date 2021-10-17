Возвращение миссии-пустышки 1 Telegram-канал «СерпомПо»

17.10.2021, 19:17

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Можно вздохнуть с облегчением.

Актриса Пересильд и оператор Шипенко из российской миссии благополучно вернулись на Землю.

Это и есть – главный результат рекламной акции. Хорошо, что живы и не случилось страшного.

Были опасения, учитывая, что и стыковку с МКС пришлось проводить в ручном режиме, и ориентацию МКС теряла при тестировании двигателей «Союза», и тревога вчера ночью включилась из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»

Затратная миссия-пустышка для съемок кино по своему значению примерно то же, что раскрашенная Рогозиным под хохлому ракета. Остался только шум.

Это на фоне достижений в освоении космоса. На днях опубликованы результаты 9-ти месячной работы марсохода НАСА Perseverance. Оценивая их, BBC пишет:

«Подтверждение того, что на Марсе имелись водоемы, на данный момент … есть главное научное достижение миссии».

Следы других космических держав видны «на пыльных тропинках далеких планет». А у нас трясёт победными бубенцами торжествующий космический пиар.

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