Партия скандального экс-канцлера Курца теряет поддержку 17.10.2021, 19:46

Рейтинг «Австрийской народной партии» упал.

Австрийские избиратели отвернулись от консервативной «Австрийской народной партии» (OVP), старшего партнера в коалиционном правительстве, после того, как лидер партии Себастьян Курц ушел с поста канцлера из-за обвинений в коррупции.

Об этом свидетельствуют последние данные опроса, опубликованного изданием Kurier, сообщает «Европейская правда».

Поддержка партии Курца упала с 34% до 26% после обвинений в отношении уже бывшего канцлера.

В результате партия, назначившая бывшего министра иностранных дел Александра Шалленберга новым канцлером, лишь незначительно опережает оппозиционных социал-демократов, которых поддерживают 24% опрошенных.

Около 71% опрошенных сочли отставку Курца с поста канцлера оправданной, и только 22% заявили, что это было необоснованно.

Две трети респондентов заявили, что, по их мнению, обвинения против Курца имеют под собой основание, в то время как 23% заявили, что, по их мнению, в этом деле нет ничего незаконного.

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