Журналисты сообщили новые подробности о бизнесе Шеймана 5 17.10.2021, 20:11

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Серые схемы пособника режима Лукашенко.

В недавнем расследовании под названием «Досье Пандоры» рассказывалось о Сергее Шеймане, сыне Виктора Шеймана, правой руки и давнего соратника Александра Лукашенко, бывшего управляющего делами диктатора, который занимается добычей золота в Зимбабве.

Сергей Шейман известен не только своими связами с Африкой, а и бизнесом в России. Согласно базе «КонтурФокус», он владеет долей в тольяттинской компании вместе с генерал-майором ФСБ в отставке Анатолием Ткачуком, сообщает «Радио Свобода».

В российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) человек по имени Сергей Викторович Шейман фигурирует как соучредитель тольяттинского предприятия «Теп холдинг» с 2009 года.

Это небольшая компания с уставным капиталом в 40 тысяч российских рублей (557 долларов США). Причем директор с 2021 года у этой фирмы новый — Сергей Григорьевич Смирнов, который (согласно записям на rusprofile.ru) является директором самых разных предприятий в Тольятти, от действующих до упраздненных, и деятельность их простирается от производства фосфорной кислоты до архитектурного ландшафта, от силовых видов спорта до перевозок и организации ресторанного питания. Всего за последние 10 лет он значился директором 19 компаний.

Сама же ООО «Теп-Холдинг» в качестве основной деятельности заявляет аренду. Вторым после Шеймана в списке ее учредителей значится Анатолий Николаевич Ткачук, который стал соучредителем в тот же день, что и Шейман (компания на тот момент существовала уже три года).

Ткачук — бывший генерал-майор ФСБ. До 1998 года он служил в органах госбезопасности на оперативных и руководящих должностях и был тесно связан с ядерными и другими современными типами вооружений.

После он активно занялся бизнесом, был руководителем Управления по координации деятельности коммерческих структур Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а затем — вице-президентом Международного конгресса промышленников и предпринимателей.

После чернобыльской катастрофы он возглавлял группу контрразведки КГБ СССР на загрязненных территориях, о чем написал несколько книг, например, «Опасное наследие Прометея» и «Лекарство от Апокалипсиса» — речь идет о шпионских романах. Вообще масштабы его политической и деловой деятельности совсем не сочетаются с микропредприятием в Тольятти. Основные активы отставного чекиста — «Руститан», «Русминресурсы», «Центрстрой».

Именно связи Ткачука в странах Африки и могли помочь сыну соратника Лукашенко Сергею Шейману наладить бизнес в Зимбабве, о котором говорится в недавнем расследовании «Досье Пандоры».

В СМИ не раз писали, что отставной генерал имел связи в ЮАР, а также что Анатолий Ткачук и Виктор Шейман вместе бывали в Африке. Впервые — в Гане. Это был визит российско-белорусской делегации, во время которого Шейман был поверенным президента Беларуси по особым делам, а Анатолий Ткачук представлял РСПП. Поездка в Гану состоялась всего через полгода после вхождения Ткачука и сына Виктора Шеймана Сергея в список соучредителей тольяттинской «Теп-Холдинг».

В 2018 году Виктор Шейман слетал в Зимбабве и вручил президенту Эммерсону Мнангагве на день рождения подарок — меч с выгравированным на нем девизом Pasi neMhandu («Смерть предателям»), о чем написало зимбабвийское издание The Herald.

В Беларуси о развитии сотрудничества c Зимбабве также писали официальные СМИ. Тогда же зимбабвийское издание The Manica Post сообщило, что белорусская компания собирается добывать золото в руслах рек в провинции Маника.

Именно на территории этой провинции находится шахта, где произошла трагедия — гибель десяти зимбабвийских горняков. По информации зимбабвийского издания Mining Index, погибли около 10 горняков, а на поверхность удалось поднять лишь тела двоих.

В сообщении говорится о «халатности, повлекшей за собой удушение горняков, которые были заживо погребены белорусской и китайской компаниями в шахтах Premier Estate в округе Мутаре».

Схема, при помощи которой Сергей Шейман организовал бизнес, связанный с золотодобычей в Зимбабве, позволяет за счет сделки, заключенной на государственном уровне, обогащаться вовлеченным в этот бизнес приближенным к руководству Беларуси. Об этом рассказывает белорусский журналист-расследователь Александр Ярошевич:

— История, на которую нам удалось пролить свет, — про экономическое сотрудничество Беларуси и Зимбабве. Белорусские чиновники договаривались о поставках техники в Зимбабве, но взамен просили разрешение на добычу золота, поскольку не были уверены в том, что с ними своевременно расплатятся.

Они получили такие разрешения, в марте 2018 года в Зимбабве прилетал Виктор Шейман и подписал соглашение о создании совместного предприятия по добыче золота. Но оказалось, что бенефициарами этого бизнеса стали сын Виктора Шеймана Сергей Шейман и другой влиятельный белорусский бизнесмен, Александр Зингман.

За несколько месяцев до создания совместного предприятия они открыли на Сейшелах офшорную компанию Midlands Goldfields Founadation, а интересы этой компании представляла в Зимбабве еще одна британская фирма с аналогичным названием Midlands Goldfields Limited.

И вот эта компания получила 70 процентов в совместном белорусско-зимбабвийском предприятии, которое называется Zim Goldfields. При этом государство Зимбабве получило только 30 процентов этого предприятия.

Затем Zim Goldfields получило несколько специальных грантов от зимбабвийского правительства и начало работы по поиску золота. Активнее всего эти работы шли в русле реки Мутаса, где белорусской компании выделили участок в 10 тысяч гектаров. Они наняли китайских подрядчиков для выполнения работ.

Речь идет о рассыпном золоте, его легко намывать, поэтому даже местные жители его добывают — нелегально, ну, выживают как могут. В ноябре 2020 года произошел инцидент с золотодобытчиками. Китайская компания засыпала разработанные карьеры и попросила всех покинуть это место, но часть людей не ушли из карьера, и они погибли.

— То есть можно говорить, что белорусская компания причастна к этим смертям?

— Дело в том, что за два месяца до этого инцидента британская компания Midlands Goldfields Limited и сейшельская компания Midlands Goldfields Founadaiton прекратили свое существование. Поэтому мы не до конца понимаем, насколько Zim Goldfields вообще причастна к этому инциденту. Наш источник сказал, что контроль над предприятием не поменялся, но документальных доказательств этого у нас нет.

— Вам удалось документально подтвердить связи этой компании с близкими соратниками Лукашенко, в открытых источниках можно было найти лишь новость о смерти горняков и еще упоминание об уплате налогов белорусской компанией в районе Мутаса, верно?

— Да, раньше в открытых источниках ничего не говорилось о том, кто стоит за этой компанией. Мы выяснили, что речь идет о конфликте интересов. Виктор Шейман по поручению Александра Лукашенко едет заключать соглашение о создании совместного предприятия в Зимбабве, но потенциальную выгоду от этой сделки получает не только белорусское государство, но и его сын.

— Деньги, взятые из госбюджета, возвращаются в Беларусь в результате этих схем?

— Тяжело говорить о каком-то ущербе. Мы пытались понять, сколько вообще золота было добыто в Африке? Мы задавали эти вопросы и компании Zim Goldfileds, и Александру Зингману, и Сергею Шейману, мы обращались в зимбабвийскую корпорацию ZMDC, мы связывались с компанией «Белгеопоиск», которая вела там работы.

Никто не говорит, сколько они заработали и заработали ли вообще. Зато мы точно можем говорить о том, что есть конфликт интересов: сделка заключалась не только в пользу белорусского государства, но и в пользу конкретных людей.

— Правда ли, что среди владельцев и посредников белорусского золотодобывающего бизнеса очень много силовиков?

— Тут скорее речь уже не про компанию Zim Goldfields, а про компанию «Белгеопоиск», ее подрядчика. Раньше эта компания частично принадлежала управлению делами президента, а в этом году она перешла в частные руки.

Она принадлежит другой компании, которая называется Global Custom Management, и вот там есть много людей, имеющих связи в силовых структурах, — говорит журналист-расследователь Александр Ярошевич.

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