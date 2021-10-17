Музыканту Ивану Кирчуку сделали операцию 4 17.10.2021, 20:26

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У лидера «Троицы» случился инфаркт.

У лидера этно-ансамбля «Троица» Ивана Кирчука случился инфаркт, сообщило «Еврорадио». Эту информацию подтвердил zerkalo.io знакомый музыканта.

Ивана Кирчука доставили в больницу с инфарктом, где ему сделали операцию.

63-летний музыкант, композитор, фольклорист, писатель в 1995 году основал этно-ансамбль «Троица», который выступал в Беларуси и за границей, также участвовал фольклорных и джазовых фестивалей в Европе и Азии. До этого лидер группы руководил другими фольклорными коллективами.

Кирчук объездил Беларусь в этнографических экспедициях, во время которых собирал уникальные материалы белорусской истории: аудио и видео произведений народных исполнителей и фольклорных коллективов, предметы народной одежды и быта белорусов, старинные инструменты.

Иван Кирчук также преподает и является автором программ и реконструированных обрядов и праздников для средних специальных и высших учебных заведений Беларуси.

14 сентября этого года у основателя «Троицы» вышла книга «Города восхождений».

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