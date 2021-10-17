История, которую стоит прочитать всем, кто отдает и исполняет преступные приказы 4 17.10.2021, 20:48

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Наказание неотвратимо.

На моем рабочем столе сейчас папки с копиями архивных документов, пишет историк Александр Фридман в Telegram. Это досье на бывшего оберштурмбаннфюрера СС Курта Кристмана (1907–1987) из архива федерального уполномоченного правительства ФРГ по работе с архивами «Штази» в Берлине.

История Кристмана – история о неотвратимости наказания за преступления и о конечной победе добра над злом. Актуальная история для всех тех, кто отдает и исполняет преступные приказы.

Кристман вырос в Мюнхене семье убежденных нацистов и еще в юности примкнул к гитлеровскому движению. После прихода нацистов к власти он сделал успешную карьеру в гестапо. Мечтая о карьерном росте и военных наградах, юрист Кристман отправился в 1942 году добровольцем на «восточный фронт» и там проявил особое усердие в качестве шефа айнзацкоманды 10а айнзацгруппы Д полиции и СД. Это подразделения зверствовало в городе Краснодаре и в Краснодарском крае, уничтожая евреев и другое гражданское население, а также детей с особенностями физического и психического развития и партизан. Оставил после себя Кристман кровавый след и в белорусском Мозыре.

После войны нацист перебрался в Аргентину, а затем сколотил состояние на торговле недвижимостью в Мюнхене. В ФРГ Кристману на протяжении почти 25 лет удавалось уходить от ответственности за злодеяния нацистской эпохи. Дела против него возбуждались, приостанавливались и закрывались. Его арестовывали на короткий срок, но он всякий раз выходил на свободу под залог или по состоянию здоровья, а со временем уверовал в свою полную безнаказанность и вел подчеркнуто роскошный образ жизни.

Арест стал для него в 1979 году громом среди ясного неба, а процесс в Мюнхене в следующем году и вовсе шокировал. Подсудимый был приговорен к 10 годам тюрьмы – весьма длительному сроку по меркам западногерманской юстиции. Справедливость восторжествовала. Хоть в какой-то мере.

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