Импортозамещение от белорусских властей провалилось 3 17.10.2021, 20:55

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Отечественных товаров на полках магазинов снова стало меньше, чем импортных.

Отечественных товаров в объеме розничной торговли продолжает становиться меньше, чем импортных. В первой половине этого года доля белорусских продовольственных товаров в ритейле снизилась на 0,8 процентных пункта по сравнению с первым полугодием 2020-го, а непродовольственных — на 1,4 процентных пункта, сообщает zerkalo.io.

Белорусские власти уделяют особое внимание увеличению доли отечественной продукции на полках магазинов. В конце прошлого года Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) утвердило обязательный ассортиментный перечень товаров, в том числе отечественного производства, которые должны быть в торговых точках.

В феврале 2021 года МАРТ опубликовал рекомендации для торговых организаций о том, чтобы те выкладывали белорусские товары «в визуально и физически доступных местах» и обозначали их специальной вывеской или надписью «Сделано в Республике Беларусь/Зроблена ў Беларусi».

Комитет госконтроля заявляет, что «проблематика наличия белорусских товаров в торговой сети находится в последние годы в сфере особого внимания» ведомства. В первом полугодии КГК проводил выборочные проверки торговых сетей, чтобы изучить ситуацию с продажей отечественных потребительских товаров.

Несмотря на все усилия, доля отечественной продукции на полках магазинов продолжает сокращаться. Доля продовольственных товаров белорусского производства в торговых объектах, за исключением микроорганизаций, сократилась с 77,2% по итогам первой половины 2020 года до 76,4% за тот же период этого года. При этом за первое полугодие 2021-го розничный товарооборот продуктов питания, напитков и табачной продукции в сопоставимых ценах вырос на 1,3% в годовом выражении.

Доля непродовольственных отечественных товаров снизилась с 41,5% в первой половине прошлого года до 40,1% в том же периоде этого.

Снижение количества белорусских товаров на полках магазинов по сравнению с импортными продолжается много лет. С 2010 года доля отечественных товаров в розничной торговле сократилась 70,2% до 55,8% в 2020-м. Если снижение доли продовольственных товаров за это время было в размере 6,2 процентных пункта до 76,8% по итогам 2020 года, то непродовольственных — 22,6 процентных пункта до 35,9%.

В планах правительства увеличить к 2025 году долю отечественных продовольственных до 80%, а непродовольственных — до 63%

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