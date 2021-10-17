Зеленский не исключает, что кума Путина обменяют на пленных украинцев

Зеленский не исключает, что кума Путина обменяют на пленных украинцев3
- 17.10.2021, 21:01
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Если у него обнаружится российское гражданство.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассмотрел бы возможность обмена прокремлевского нардепа Виктора Медведчука с Россией на других украинцев, если бы он имел российское гражданство.
Об этом он сказал в комментарии телеканалу ICTV.
По словам Зеленского, прямых доказательств наличия российского гражданства у Медведчука не было. Президент добавил, что нардеп является гражданином Украины и к нему применяется украинское законодательство.
«С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, скажем так, вполне возможно, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на действительных героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил президент.