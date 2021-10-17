Немецкие «зеленые» проголосовали за коалиционные переговоры с социал-демократами и либералами 1 17.10.2021, 21:40

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В Германии такую коалицию называют «светофором».

Немецкая партия "Союз-90" / "зеленые" на заседании земельного совета, являющегося ее высшим органом между партийными съездами и именуемого "малым партсъездом", в воскресенье, 17 октября, в Берлине подавляющим большинством голосов проголосовала за переход от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным переговорам с социал-демократами и либералами, сообщает "Немецкая волна".

Из обладающих правом голоса 70 делегатов, принявших участие в заседании лишь двое проголосовали против, еще один воздержался. Таким образом "Союз-90" / "зеленые" стал второй, после Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партией, выразившей готовность к началу переговоров о формировании на федеральном уровне правительственной коалиции, которую в Германии называют "светофором" – по партийным цветам ее потенциальных участников. Теперь слово остается лишь за либералами из Свободной демократической партии (СвДП).

"Союз-90" / "зеленые" пишет новую главу партийной истории

Один из лидеров "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) выразил уверенность в том, что его партия будет движущей силой преобразований и сыграет важную роль в новом "прогрессивном правительстве". Он также напомнил о том, что партия "Союз-90"/"зеленые" вот-вот станет частью федерального правительства уже во второй раз. "Действительность такова, что мы прямо сейчас пишем новую главу "зеленой" истории", - отметил Хабек и далее подчеркнул, что "зеленые" хотят взять на себя ответственность и хотят "формировать реальность".

Большинство делегатов малого партсъезда выражали согласие своему лидеру. Жесткая критика на форуме практически не звучала. Правда, как заметила участница съезда из Бохума Кансин Кектюрк (Cansin Köktürk), в документе по результатам так называемых зондирующих переговоров ничего не сказано об искоренении бедности в Германии. Другие делегаты также поднимали вопрос о необходимости действий будущего федерального правительства по борьбе с бедностью и защите климата.

Несколько делегатов напомнили о том, что в ходе предстоящих коалиционных переговоров следует прояснить важные детали – в частности, они указали на необходимость дать четкие сведения по поводу того, откуда возьмутся необходимые Германии 500 млрд евро на инвестиции, предназначенные в первую очередь для модернизации общественной инфраструктуры и защиты климата.

Делегат Лассе Петерсдоттер (Lasse Petersdotter) из Киля дал высокую оценку достигнутому соглашению о повышении минимальной заработной платы в Германии до 12 евро в час. В то же время он высказался за более конкретную формулировку задач относительно защиты климата на коалиционных переговорах. "Зеленым" следует соблюдать осторожность и следить за тем, чтобы либералы не проводили границы, пока мы описываем надежды", предостерег он.

Аплодисментами был отмечен вклад в дело борьбы с климатическими изменениями, внесенный сопредседателем партии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) благодаря разработанной под ее началом программы "незамедлительной защиты климата" на случай, если "зеленым" удастся войти в правительство. В тексте документа содержатся конкретные предложения по поводу того, как преодолеть климатический кризис и ограничить рост температуры на 1,5 градуса.

Как ожидается, в понедельник, 18 октября, переход от зондирующих переговоров к коалиционным получит одобрение и в СвДП. Если либералы дадут зеленый свет для таких консультаций, это будет практически означать, что СДПГ, "Союз-90" / "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и им удастся достичь поставленной цели – еще до наступления рождественских праздников сформировать кабинет министров.

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