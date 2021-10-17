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Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами клуба из Нидерландов

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  • 17.10.2021, 21:49
  • 2,448
Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами клуба из Нидерландов

Видеофакт.

После матча 9-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды, сообщает championat.com

По завершении встречи футболисты «Витесса» подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с ними победу. Фанаты «Витесса» стали активно прыгать, после чего трибуна рухнула. Несмотря на это, болельщики команды из Арнема продолжили праздновать. Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.

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