Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами клуба из Нидерландов

Обвалилась трибуна с празднующими победу фанатами клуба из Нидерландов2
- 17.10.2021, 21:49
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Видеофакт.
После матча 9-го тура чемпионата Нидерландов по футболу «НЕК Неймеген» — «Витесс» (0:1) на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене обвалилась трибуна с болельщиками гостевой команды, сообщает championat.com
По завершении встречи футболисты «Витесса» подбежали к гостевой трибуне, чтобы отпраздновать с ними победу. Фанаты «Витесса» стали активно прыгать, после чего трибуна рухнула. Несмотря на это, болельщики команды из Арнема продолжили праздновать. Видео можно посмотреть в «твиттере» ESPN FC.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries 🙏 pic.twitter.com/kYXJh2UBsP