Как амбициозный Макрон ответит Минску Доктор Александр Фридман

18.10.2021, 7:35

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Поведение режима — типичный поступок в стиле слона в посудной лавке.

В августе и сентябре 2020 года французское руководство пыталось играть активную роль в разрешении кризиса в Беларуси. За последний год интерес Парижа к Беларуси, однако, заметно снизился. Во время последнего визита Светланы Тихановской во Францию с ней встречались ведущие французские политики и государственные деятели, но президент Макрон времени для нее не нашел. О миграционном кризисе во Франции пишут меньше, чем в Германии, Испании и других странах ЕС.

Но белорусский режим решил исправить эту ситуацию, вынудив французского посла Николя де Буйана де Лакоста покинуть страну. Причина кроется лишь в том, что посол не вручил верительные грамоты Лукашенко и тем самым еще раз подчеркнул, что Франция не признает его легитимным главой Беларуси. Решение не вручать верительные грамоты Лукашенко принималось в Париже на самом высоком уровне, а президент Макрон наверняка знал о нем и одобрил его. Фактическое выдворение посла – пощечина Франции и лично амбициозному Макрону. И на эту пощечину Франция без сомнения ответит.

Сделать подобный выпад против одной из ключевых стран Евросоюза, да еще и в тот момент, когда ЕС готовит очередной пакет санкций - типичный поступок в стиле слона в посудной лавке.

Доктор Александр Фридман, telegram

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