Врач Саакашвили рассказал о его состоянии после 17 дней голодовки 18.10.2021, 7:37

Михаил Саакашвили

Экс-президенту Грузии трудно передвигаться.

Личный врач экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал о состоянии здоровья своего пациента. По его словам, политику трудно передвигаться, но он еще не требует госпитализации.

Об этом пишет портал «Новости - Грузия».

После посещения Саакашвили в тюрьме Кипшидзе рекомендовал провести консилиум по поводу состояния здоровья бывшего главы государства.

«Его моральное состояние хорошее. Но он чувствует слабость, он бледный, ему трудно передвигаться. Однако его состояние пока не нуждается в госпитализации. Мой совет и рекомендация - созвать консилиум раньше, чем во вторник», - сказал Кипшидзе.

Саакашвили объявил голодовку и не принимает пищу уже 17 дней.

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