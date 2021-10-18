Сменщик готов

Сменщик готов1
- Telegram-канал "CYNIC"
- 18.10.2021, 7:40
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Президент Сербии хочет сменить Лукашенко в роли «любимой жены» Кремля.
13 октября ваш покорный слуга по наводке одного мудрого человека написал следующее: Сербия хочет стать "любимой женой Кремля", вместо Луки
Сегодня стало известно следующее:
Президент Сербии Вучич заявил, что в ходе планируемого в конце ноября визита в РФ планирует выступить в ГД на русском языке.
За это время Вучич уже успел сказать, что цена его не устраивает и потребовать скидки.
Президент Сербии Александр Вучич обратился к российской стороне с просьбой предоставить его стране максимально выгодную цену на газ в Европе.
РБК
Но до этого он всячески готовился к роли жены следующими высказываниями:
Вучич назвал Путина «делателем королей» из-за цен на газ в Европе.
"Энергетический кризис в Европе связан с тем, что страны вовремя не заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России".
Но "вторая жена" обычно - усовершенствованная первая, поэтому от Луки план Вучича лишь отличался тем, что он умеет "просить" элегантно и незатейливо.
Наш дорогой друг по "слухам" пишет следующее:
- Характерны объемы. Сербии обычно надо 6,5 млн - но в этом году 11. Схема "растворители от Лукашенко". Половина себе - вторая половина на европейский рынок. При расходе цен 270 - 1200, "навар в четыре раза". Понятно, что Газпром закусил удила.
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