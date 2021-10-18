«Хватит двух недель, чтобы прогнать этих фашистов» 1 18.10.2021, 8:15

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Только забастовка способна решить кризис мирным путем

Если заводы встанут, то встанет и малый, средний и крупный бизнес, встанут мелкие предприниматели, соответственно, режим долго не продержится и ляжет. Это и будет наша заветная и долгожданная победа над поганым диктатором, пишет один из участников минского чата.

Уйти в забастовку не страшно. Это неделя-две, максимум - месяц ущемления себя в обычной привычной жизни.

Страшно прийти ко второй Северной Корее, которая будет у нас, если мы не остановим финансирование режима.

Многие боятся бастовать, но представьте на секунду, что с нами выйдут Роман Бондаренко, Александр Тарайковский, Геннадий Шутов, Александр Вихор, Константин Шишмаков, Никита Кривцов, Александр Будницкий и все убитые лукашистами. Эти люди погибли в мучениях. А их родные никогда не будут жить, как прежде.

А мы боимся остаться дома ради нашего будущего?

Поверьте, хватит максимум двух недель общенациональной забастовки, чтобы прогнать этих фашистов. Сколько же мы будем их кормить?

Не нужно думать, что тебя это не касается, это касается всех!

Остановим террор и геноцид белорусского народа!

Вместе мы - сила!

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