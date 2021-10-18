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В России шестиклассник открыл стрельбу в школе

  • 18.10.2021, 8:33
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В России шестиклассник открыл стрельбу в школе
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Подросток сделал два выстрела из карабина «Сайга».

В России в Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает lenta.ru.

Шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». Пострадавших нет. Сейчас с учеником общаются полицейские. Он признался, что пришел в школу с украденным у отца оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.

Baza выяснила, что во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.

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