В России шестиклассник открыл стрельбу в школе
- 18.10.2021, 8:33
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Подросток сделал два выстрела из карабина «Сайга».
В России в Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу в школе. Об этом сообщает lenta.ru.
Шестиклассник сделал два выстрела из карабина «Сайга». Пострадавших нет. Сейчас с учеником общаются полицейские. Он признался, что пришел в школу с украденным у отца оружием, чтобы расправиться с девочкой, которая его сильно обижала.
Baza выяснила, что во время стрельбы подросток выкрикивал фразу: «В меня вселился Бог!». Обезвредить его удалось директору школы, которая вышла из своего кабинета и уговорила стрелка зайти к себе.