Vive la France! 2 Telegram-канал "CYNIC"

18.10.2021, 9:08

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Париж возвращается из летаргического сна по кейсу Беларуси.

Вспомним начало "политического кризиса" в Беларуси. Макрон-Меркель-Путин совещались о методах регулирования ситуации, из-за чего тогда было принято решение "вмешиваться по касательной" со стороны Европы, чтобы гражданское общество само разобралось с проблемой.

Инициативность Франции постепенно снижалась, потому что (1) мигранты от Лукашенко не бегут во Францию, а останавливаются в Германии; (2) Франция увязла во внутренней и внешней политике в игре за экономическое и политическое влияние в Старой Европе и Африке.

Франция реагировала довольно сдержанно, санкциям не мешала, но сама процессы не курировала. Это была довольно удобная позиция для Лукашенко, потому что одна из самых влиятельных стран ЕС была "вне повестки", что на фоне "немецкой эскалации" можно было использовать для разжижения "европейской игры".

Но Лукашенко тем и удивителен, что создает проблемы буквально из воздуха. Зачем-то был инициирован конфликт с послом, который не предоставил оригиналы верительных грамот, после чего от одного "приближенного" медиа звучит комментарий, что "Бедолажка лягушачьей лапкой подавился" (диаспоре скрин поста, его перевод и доказательство причастности авторов поста к "лукашенковскому пулу" следует направить в официальное французское представительство )

Теперь ориентированная на собственную политику Франция возвращается из летаргического сна по кейсу Беларуси. Нам хорошо известна амбициозность Макрона и его умение реагировать на "выпады".

Теперь Франция перед принятием санкционного пакета и перед началом "слушаний по Беларуси" возвращается в белорусскую повестку с вполне явной целью мести Лукашенко (потому и рекомендую диаспоре отыскивать неприятные комментарии о Франции от официальных белорусских лиц).

Таким шагом Беларусь повторно выдернула чеку, и эта граната вскоре взорвется. Беларусь стремится не к нормализации, а к тотальной эскалации, пробуждая и превращая во врагов всех тех, кто едва забыл о "белорусском кейсе".

Vive la France!

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