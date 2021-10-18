США: Представитель Мадуро, которого выдало Кабо-Верде, предстанет перед судом 18.10.2021, 9:15

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Его обвиняют в отмывании денег в интересах венесуэльского диктатора.

Минюст США подтвердил РИА "Новости" экстрадицию в США из Кабо-Верде венесуэльского дипломата, пособника режима Мадуро Алекса Сааба. Его обвиняют в отмывании денег в интересах венесуэльского диктатора.

"Как ожидается, он появится в суде на предварительном заседании перед магистратским судьей Джоном О"Салливаном в суде Южного округа Флориды в понедельник 18 октября в 13 часов", - заявила представитель минюста Николь Навас Оксман.

По ее словам, экстрадиция прошла "в полном соответствии с соответствующими законами Кабо-Верде" и решениями суда. Минюст США поблагодарил Кабо-Верде за помощь в этом сложном деле, уточнила Навас Оксман.

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