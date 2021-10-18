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На выезд из Беларуси стоит почти две тысячи фур

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  • 18.10.2021, 9:22
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На выезд из Беларуси стоит почти две тысячи фур
архивное фото

Самым загруженным снова стало литовское направление.

Там, по информации Государственного пограничного комитета, стоит более половины всего числа находящихся на границах грузовых машин.

Чуть менее 2 тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС.

По данным ведомства, больше всего машин (1160) стоит на белорусско-литовской границе:

"Видзы" – более 160,

"Котловка" – более 300,

"Каменный Лог" – более 330,

"Бенякони" – более 130,

"Привалка" – более 240.

Есть проблемы и на границе с Польшей. В пунктах пропуска стоят 430 фур:

"Брузги" - более 170,

"Берестовица" - более 110,

"Козловичи" - более 150.

На белорусско-латвийской границе также скопилось более 390 большегрузов:

"Григоровщина" - более 190,

"Урбаны" - более 200.

На границах с Украиной очередей нет.

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