На выезд из Беларуси стоит почти две тысячи фур 1 18.10.2021, 9:22

1,524

архивное фото

Самым загруженным снова стало литовское направление.

Там, по информации Государственного пограничного комитета, стоит более половины всего числа находящихся на границах грузовых машин.

Чуть менее 2 тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС.

По данным ведомства, больше всего машин (1160) стоит на белорусско-литовской границе:

"Видзы" – более 160,

"Котловка" – более 300,

"Каменный Лог" – более 330,

"Бенякони" – более 130,

"Привалка" – более 240.

Есть проблемы и на границе с Польшей. В пунктах пропуска стоят 430 фур:

"Брузги" - более 170,

"Берестовица" - более 110,

"Козловичи" - более 150.

На белорусско-латвийской границе также скопилось более 390 большегрузов:

"Григоровщина" - более 190,

"Урбаны" - более 200.

На границах с Украиной очередей нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».