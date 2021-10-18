На выезд из Беларуси стоит почти две тысячи фур

На выезд из Беларуси стоит почти две тысячи фур1
- 18.10.2021, 9:22
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Самым загруженным снова стало литовское направление.
Там, по информации Государственного пограничного комитета, стоит более половины всего числа находящихся на границах грузовых машин.
Чуть менее 2 тысяч большегрузных автомобилей ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС.
По данным ведомства, больше всего машин (1160) стоит на белорусско-литовской границе:
"Видзы" – более 160,
"Котловка" – более 300,
"Каменный Лог" – более 330,
"Бенякони" – более 130,
"Привалка" – более 240.
Есть проблемы и на границе с Польшей. В пунктах пропуска стоят 430 фур:
"Брузги" - более 170,
"Берестовица" - более 110,
"Козловичи" - более 150.
На белорусско-латвийской границе также скопилось более 390 большегрузов:
"Григоровщина" - более 190,
"Урбаны" - более 200.
На границах с Украиной очередей нет.