Стал известен кандидат от венгерской оппозиции, который станет оппонентом Орбана 18.10.2021, 9:58

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Он является приемлемым кандидатом одновременно и для избирателей левых взглядов, и консерваторов.

В Венгрии праймериз в оппозиции выиграл беспартийный консерватор, мэр небольшого города Петер Марки-Зай, став главным оппонентом нынешнего премьера Виктора Орбана на предстоящих выборах.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Марки-Зай победил вицепрезидентку Европарламента, представительницу Либерально-демократической коалиции Клару Добрев и заручился поддержкой как глава альянса шести оппозиционных политсил, которые на парламентских выборах 2022 года попытаются получить преимущество над Орбаном, который находится у власти уже более 10 лет, а его партия имеет большинство в две трети в парламенте. В голосовании он набрал 57% по сравнению с 43% у Клары Добрев.

"Это была битва, но теперь надо еще выиграть войну ... Мы можем победить только вместе", - заявил Марки-Зай.

Он пообещал смягчать противоречия, которые раскалывают общество, бороться с коррупцией и "неровными правилами игры" в медиа, большинство из которых контролируют бизнесмены, близкие к партии Орбана "Фидес".

"Мы хотим конституцию, в которой будут рычаги сдерживания и противовесов, чтобы никто не мог взять власть на себя", - сказал Марки-Зай.

В "Фидес" Марки-Зая назвали "карьерным леваком" и заявили, что победа оппозиции грозит повышением налогов.

По последним соцопросам, "Фидес" и объединение оппозиции имеют примерно одинаковый уровень поддержки. Это первый раз с прихода Орбана к власти, когда ему будет противостоять объединенный фронт оппозиционных партий.

49-летний Марки-Зай представляет себя как приемлемую кандидатуру одновременно и для избирателей левых взглядов, и консерваторов. Его образ порядочного семьянина - отца семьи с семью детьми - и христианина может выглядеть привлекательно для тех избирателей, которые до сих пор не определились, за кого голосовать.

Марки-Зай имеет образование в сфере экономики, маркетинга и инженерии. В 2018 году он выиграл местные выборы в своем родном городе Ходмезевашархей, где, как считалось, "Фидес" имел сильные позиции.

Мэр Будапешта Гергей Корачонь, который должен был быть третьим кандидатом, на прошлой неделе неожиданно объявил о прекращении участия в кампании и заявил, что на праймериз поддержит Марки-Зая.

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