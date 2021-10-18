Как минчанин реконструировал старую дачу и теперь там можно жить постоянно 18 18.10.2021, 10:28

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Белорус решил вопрос с отоплением без газа и электричества.

У идеи сделать дачу всесезонной и приезжать на выходные даже в морозы есть одно слабое место — как удаленно отапливать дом без газа и электричества во время отсутствия владельцев? Минчанин Игорь, владелец дачного дома под Минском, похоже, эту проблему решил — он его реконструировал. Основательно утеплил стены и установил камин с водяной рубашкой, которым можно управлять дистанционно. Realt.by заехали к нему в гости и узнал, как это все работает.

Дом Игоря в садовом товариществе «Верас» под Минском журналисты нашли быстро — высокий особнячок с клинкерным фасадом в традиционной дачной застройке трудно не заметить.

Раньше это была вполне обычная дача — вытянутое в высоту строение в два этажа 5х8м и шиферной крышей. Первый этаж был сложен из кирпича и там находился гараж. Второй этаж был жилой каркасный, перекрытия — железобетонные плиты. Игорь, став владельцем дачи, взялся за ее переустройство.

Первым делом была сделана перепланировка. На месте гаража решили сделать кухню, оставшееся место разделили на коридор и санузел.

Как для летнего домика конструкция стен вполне себя оправдывала, но про зимние вылазки на дачу можно было бы забыть — обогреть комнаты было бы не реально. Однако владельцам настолько нравится проводить выходные на даче, что они решили, что было бы неплохо иметь возможность приезжать сюда в любую пору года.

Изменения коснулись и систем, обеспечивающих комфортное проживание — пробили скважину на воду (водопровод в СТ сезонный), сделали автономную канализацию.

Первый шаг к реализации это идеи — утепление фасада. Одним из вариантов Игорь рассматривал утепление с зашивкой фасада сайдингом, однако этот материал показался слишком дорогим — около 15 долларов за «квадрат». И это без стоимости утеплителя, каркаса и монтажа. Он изучил рынок и в итоге выбрал фасадные термопанели. По сути, это плиты пенополистирола (толщиной 40 мм) с нанесенной в заводских условиях клинкерной плиткой. Метр квадратный стоил порядка 24 долларов. Для монтажа термопанелей сделали деревянный каркас поверх стен и обшили его ОСБ-плитами. После этого к ним крепили термопанели.

Далее решили поменять шифер на металл. Заодно скаты хорошенько утеплили и чердачное пространство стало третьим жилым этажом. Там теперь будет гостевая комната.

Следующий вопрос, который нужно было решить, — как так организовать отопление, чтобы в отсутствие владельцев во всех помещениях поддерживалась плюсовая температура, а к моменту их приезда в доме было комфортно даже в морозы. При этом газа в СТ нет, а электричество дорогое.

Раньше дом отапливала кирпичная печь, которая стояла по центру второго этажа, кухню обогревал дровяной камин. В процессе реконструкции их разобрали, высвободив сразу несколько «квадратов» жилой площади.

Самый простой способ автономного отопления вроде как лежал на поверхности — установи электроконвекторы и отапливай дачу электричеством. Однако владельцы посчитали, что это удовольствие дорогое, так как льготных тарифов на потребляемую энергию для дачников нет.

Остановились на стандартном для большинства загородных домов варианте с водяным отоплением и радиаторами, но вместо твердотопливного котла главную скрипку в системе играет пеллетный камин с водяной рубашкой с дистанционным управлением.

Очевидный плюс такого решения: не нужно придумывать, как на ограниченной площади найти место для котельной — камин стоит прямо в кухне-столовой. Плюс приятный бонус — можно наблюдать за живым пламенем за стеклянной дверцей топки.

Теперь изучим матчасть. Камин с водяной рубашкой по сути является мини-котельной. Внутри его спрятаны расширительный бак, циркуляционный насос, предохранительный клапан, вентилятор отвода дымовых газов, блок автоматики. Это готовое решение — установил, подключил дымоход и можно греться — сложных монтажных и пуск-наладочных работ нет.

Для работы камина без вмешательства человека в его конструкции есть бункер, в который засыпаются древесные пеллеты. В топку они поставляются с помощью шнека с автоматическим приводом. Объем бункера для пеллет у этого камина — 30 литров. Одной загрузки хватит на 36 часов беспрерывной работы в холодное время года (при минус 12−15 градусах на улице). На практике одной заправки как раз хватает на выходные дни.

В нижней части топки располагается горелка, к ней подаются гранулы и подогретый воздух, дозирование топлива и кислорода управляется автоматикой. В отличие от классических каминов на дровах, пеллетный оборудован системой автоматического розжига.

Продукты горения в виде золы скапливаются в специальном зольнике, который время от времени необходимо опустошать. Но так как гранулы почти полностью сгорают, то процедура очистки зольника проводится не часто. Причем делать это можно с помощью пылесоса.

— Мощность этого камина — 16 кВт, им можно отапливать дома до 160 «квадратов», — объясняет Сергей Демидчик, инженер, который к приезду журналистов заканчивал в доме установку радиаторов на третьем этаже. — Это котел с водяным контуром и воздушным отоплением, дистанционным запуском. При необходимости к нему можно подключить еще и бойлер косвенного нагрева для горячего водоснабжения, но в этом доме вода для бытовых нужд нагревается в отдельном электробойлере.

Кухню-столовую камин отапливает сам собой с помощью встроенного нагнетателя воздуха и теплового излучения, которые «производит» он во время работы. В принципе, этого достаточно было бы для обогрева помещения до 20 «квадратов», однако владелец дома решил подстраховаться и установил под большим кухонным окном (раньше это были ворота гаража) радиатор.

Пеллетный камин вещь технологичная и программируемая — пеллеты он сжигает, руководствуясь заданными параметрами на встроенном контроллере. Причем в отсутствие владельцев он может работать самостоятельно, поэтому не стоит опасаться, что в морозы вода в системе замерзнет. Однако в этом случаем у камина задача проще — прогревать дом непосредственно в день приезда владельца и поддерживать комфортную температуру в доме на время его присутствия. Поэтому, чтобы не опасаться разморозки системы зимой, в систему будет закачан незамерзающий теплоноситель.

— Обычно перед своим приездом на дачу я запускаю камин дистанционно с телефона, и к моему приезду в доме уже тепло, — говорит Игорь. — Это очень удобно.

Слабое место этой системы — без электричества камин не работает. Однако для решения этой проблемы у Игоря предусмотрен источник бесперебойного питания (ИБП) в паре с аккумулятором. Без электроэнергии в сети он поддерживает работоспособность системы — заряда хватает на 36 часов автономной работы. Как раз на столько хватает полной загрузки бойлера. Более того, владелец на время своего отсутствия полностью отключает электричество на даче и получается, что камин работает только от аккумулятора.

Теперь про стоимость системы. Сам камин стоил 2,5 тысячи евро, 300 евро — дымоход, около 2 тысяч рублей — монтаж камина и дымохода, ИБП без аккумулятора — около 600 рублей.

На сезон Игорь закупил две тонны пеллет в мешках по 15 кг. Говорит, что покупал с запасом. Получилось 792 рубля.

Одновременно с реконструкцией дома владельцы благоустраивали участок — у въезда появилась бетонная парковка, вольер, в который на лето заселяются куры-несушки. В конце участка установили баню-бочку. Игорь говорит, что это было одним из первых приобретений для дачи и он полностью им доволен — летом нагревается всего за час, зимой через полтора-два часа после растопки можно париться.

— Причем это быстрое решение, без потери времени на строительство, — рассказывает хозяин. — В четверг баню привезли на участок, собрали, а в пятницу мы уже парились.

Задний двор засеяли газоном — здесь есть и мини футбольное поле и место под сезонный бассейн, батут и качели.

В итоге переустройства дача по виду и функциональности не уступает полноценному загородному жилью — здесь при необходимости можно жить постоянно.

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