Топ-10 самых кассовых фильмов всех времен

Intex-press предлагает ознакомиться с десяткой лучших картин мирового кинематографа по кассовым сборам. Данные опубликованы в Книге рекордов Гиннесса.

Унесенные ветром (Gone with the Wind, 1939)

Позиция /сумма сборов : 1-е место — $3713000000.

Жанр/страна: мелодрама, история (США).

Сценарий: Сидни Ховард, Оливер Х.П. Гаррет, Бен Хект. Режиссер: Виктор Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм Вуд.

В ролях: Вивьен Ли, Кларк Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де Хэвилленд, Оскар Полк.

Лента вышла в прокат в канун Рождества 1940 года и навсегда стала любимой для зрителей многих поколений. Первый полностью цветной и один из самых популярных фильмов начальной половины ХХ века рассказывает о бурных отношениях молодой южной помещицы Скарлетт О’Хара и беспринципного дельца Джеральда Батлера на фоне бурных исторических событий в США — Гражданской войны и Реконструкции.

Аватар (Avatar, 2009)

Позиция/сумма сборов: 2-е место — $3260000000.

Жанр/страна: фантастика, боевик (США).

Сценарист и режиссер: Джеймс Кэмерон.

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Мишель Родригес, Джованни Рибизи.

Яркий пример зрелищного блокбастера для кинотеатров — фильм стал новаторским по части технологии 3D-съемок и эффекта погружения. Джеймс Кэмерон работал над картиной более десяти лет, терпеливо дожидаясь, пока техника сможет осуществить все его задумки. По сюжету бывший морской пехотинец Джейк Салли — инвалид, страдающий параличом ног. Мечтая вылечиться и заработать денег на операцию, он соглашается занять место брата-близнеца, ученого инженера. Брат погиб на Пандоре, далекой планете, на которой землян интересует редкий минерал «анобтаниум», который может искоренить энергетический кризис. Джейк отправляется за несколько световых лет от Солнечной системы на базу землян, чтобы с помощью технологии генетически спроектированных тел наладить контакт с на’ви, человекоподобными обитателями Пандоры.

Титаник (Titanic, 1997)

Позиция/сумма сборов: 3-е место — $3087000000.

Жанр/страна: драма, мелодрама (США).

Сценарист и режиссер: Джеймс Кэмерон.

В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс, Фрэнсис Фишер.

В 1912 году во время первого и последнего рейса знаменитого лайнера «Титаник» 17-летняя аристократка Роза из кают первого класса и Джек, бедный художник-весельчак с нижней палубы третьего класса, влюбятся друг в друга при случайной встрече. Вспыхнувший огонь в их сердцах погасят не классовые различия и брак по расчету с богатым женихом девушки, а роковой айсберг, который встанет на пути легендарного корабля и этой маловероятной юной пары… Лента Джеймса Кэмерона с молодыми Лео Ди Каприо и Кейт Уинслетт вошла в историю по многим показателям, но три основных это: 15 недель на вершине прокатного бокс-офиса (2-е место за все время), количество «Оскаров» — 11 в 14-ти номинациях (делит 1-е место) и самую большую кассу – около $2,2 млрд. (первенствовала 12 лет до «Аватара» того же Кэмерона).

Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда (Star Wars. Episode IV: New Hope, 1977)

Позиция/сумма сборов: 4-е место — $3049000000.

Жанр/страна: фантастика, боевик, приключения (США).

Сценарист и режиссер: Джордж Лукас

В ролях: Марк Хэмилл, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Питер Кушинг, Алек Гиннесс.

Космическая эпопея от Джорджа Лукаса (11 кинофильмов, а также анимационные сериалы, мультфильмы, телефильмы) — без преувеличения один из главных кинобрендов ХХ века, начиналась более 40 лет назад с трилогии — «Эпизод 4: Новая надежда», «Эпизод 5: Империя наносит ответный удар», «Эпизод 6: Возвращение джедая», которые по всем оценкам так и остались непревзойденными. В них Люк Скайуокер объединяется с рыцарем-джедаем Оби Ваном, дерзким пилотом Ханом Соло, Вуки и двумя дроидами R2D2 и C-3PO, чтобы спасти галактику от разрушающей мир боевой станции Империи, а также освободить принцессу Лею из плена таинственного злодея Дарта Вейдера.

Мстители: Финал (Avengers: Endgame, 2019)

Позиция/сумма сборов: 5-е место — $2798000000.

Жанр/страна: супергеройская фантастика, боевик (США).

Сценаристы: Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли. Режиссеры: Энтони и Джо Руссо.

В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Дон Чидл, Пол Радд, Джош Бролин.

Половина Вселенной уничтожена, и выжившие члены команды Мстителей собирают всех своих союзников, чтобы выработать безупречный план в борьбе против беспощадного титана Таноса. После величайшей и разрушительной битвы в истории у светлых сил нет права на новую ошибку…

Звуки музыки (The Sound of Music, 1965)

Позиция/сумма сборов: 6-е место — $2554000000.

Жанр/страна: мюзикл, драма, мелодрама (США).

Сценаристы: Эрнест Леман, Георг Хурдалек, Ховард Линдсэй. Режиссеры: Роберт Уайз.

В ролях: Джули Эндрюс, Кристофер Пламмер, Чармиан Карр, Николас Хэммонд, Хезер Мензес.

Пятикратный лауреат «Оскара» фильм, снятый Робертом Уайзом, культовым режиссером тех лет с Джули Эндрюс, популярной актрисой того времени в главной роли, является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла. Музыку и слова для него написали Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II, авторами либретто выступили Говард Линдсей и Рассел Круз. Песни из него стали настоящей классикой поп-музыки: Edelweiss, My Favorite Things, Climb Ev’ry Mountain, Do-Re-Mi, Sixteen Going on Seventeen, The Lonely Goatherd, The Sound of Music. Сам мюзикл базируется на книге Марии фон Трапп «Семья певцов фон Трапп».

Инопланетянин (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982)

Позиция/сумма сборов: 7-е место — $2493000000.

Жанр/страна: фантастика, семейный (США).

Сценарист: Мелисса Мэтисон. Режиссер: Стивен Спилберг.

В ролях: Генри Томас, Дрю Бэрримор, Ди Уоллес-Стоун, Питер Койот, Роберт МакНотон

Выйдя в прокат в 1982 году, фильм стал кассовым на следующее десятилетие, обойдя многие популярные ленты. По сюжету экспедиция инопланетян прилетает на Землю с мирными, научно-исследовательскими намерениями. В NASA замечают приближение НЛО и на место его прибытия отправляют федеральных спецагентов. Мирные пришельцы в спешке прячутся в свой космический корабль и улетают, забыв одного из своих на Земле. Мальчик Эллиот, его брат и сестра должны помочь инопланетянину спастись.

Десять заповедей (The Ten Commandments, 1956)

Позиция/сумма сборов: 8-е место — $2361000000.

Жанр/страна: драма, приключения (США).

Сценарист: Эниэс МакКензи, Джесси Ласки мл., Джек Гэрисс. Режиссер: Сесил Б. ДеМилль.

В ролях: Чарлтон Хестон, Юл Бриннер, Энн Бакстер, Эдвард Дж. Робинсон, Ивонн Де Карло

Эпическая картина, повествующая об одном из самых сакральных сюжетов Ветхого Завета. Моисей, принц Египта, узнает о своем истинном предназначении, божественной миссии избавителя своего народа. Сын народа Израилева должен возглавить исход евреев из Египта.

Доктор Живаго (Doctor Zhivago, 1965)

Позиция/сумма сборов: 9-е место — $2238000000.

Жанр/страна: мелодрама, история, военный (США, Италия, Великобритания, Лихтенштейн).

Сценарист: Роберт Болт, Борис Пастернак. Режиссер: Дэвид Лин.

В ролях: Омар Шариф, Джули Кристи, Джеральдин Чаплин, Род Стайгер, Алек Гиннесс.

История жизни и любви русского врача и поэта на фоне судьбоносных изломов в России: Первая мировая война, низложение царя, гражданская война, образование Советского Союза. Эпический роман Бориса Пастернака получил достойную экранизацию, которая была осыпана многочисленными призами и завоевала всемирную зрительскую любовь.

Звездные войны: Пробуждение силы (Star Wars: Episode VII — The Force Awakens, 2015)

Позиция/сумма сборов: 10-е место — $2206000000.

Жанр/страна: фантастика, боевик, приключения (США).

Сценарист: Лоуренс Кэздан, Джей Джей Абрамс, Майкл Арндт. Режиссер: Джей Джей Абрамс.

В ролях: Харрисон Форд, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Энди Серкис.

Дарт Вейдер погиб 30 лет назад, но галактика вновь в опасности. Теперь ей угрожают Первый Орден и его таинственный верховный лидер Сноук со своей правой рукой Кайло Реном. В это тяжелое время юная девушка Рей и бывший штурмовик Первого Ордена Финн должны стать новыми героями и дать бой Первому Ордену, объединившись с ветеранами войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и генералом Леей. Но даже их совместные усилия без участия джедаев не остановят Сноука и Кайло Рена.

Примечание: для фильмов этого рейтинга составители применили коэффициент инфляции на 2019 год с учетом года выхода картины в прокат.

