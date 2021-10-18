Партизаны Минска нарисовали граффити в память о Романе Бондаренко 1 18.10.2021, 10:45

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Роман Бондаренко

Не забудем, не простим!

Telegram-канал «Баста!» опубликовал граффити в память о Романе Бондаренко, которое нарисовали партизаны Минска.

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко, как и других жертв милицейского насилия – Александра Тарайковского, Александра Вихора, Геннадия Шутова и других, до сих пор нет.

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