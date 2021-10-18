Белорусская рок-королева Вероника Круглова: Только забастовка! 4 18.10.2021, 11:01

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Вероника Круглова

Давайте обнулимся.

Известная белорусская рок-певица, обладательница титула «Рок-князёўна» Вероника Круглова обратилась к белорусам и призвала присоединиться к Всеобщей забастовке. Видео обращения опубликовал Youtube-канал «Баста!»:

— Шаноўнае спадарства! Паважаныя беларусы! Я обращаюсь к вам как сестра, как подруга, как мать, как белоруска, как просто человек. Только забастовка может помочь нам возродить нас, наше общество, нашу культуру, нашу страну.

Друзья! Давайте обнулимся. Замрем. Не пойдем никуда. Чтобы утром проснуться и пойти строить наш дом своими руками. Только вместе мы сможем это сделать. Разам пераможам! Жыве незалежная, вольная Беларусь!

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