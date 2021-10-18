В ЕАБР прогнозируют двузначную годовую инфляцию в Беларуси 1 18.10.2021, 11:27

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Как подорожает наша жизнь в ближайшее время?

Ускорение годовой инфляции в Беларуси до 10,2% в сентябре вызвано снижением урожаем зерна, считают эксперты Евразийского банка развития. Среди других причин — подорожание продовольствия в мире и у ключевого торгового партнера — России. По мнению экспертов, рост цен на товары и платные услуги по итогам года с большой вероятностью будет на уровне 10%. Это в 2 раза больше, чем изначально планировали чиновники, пишет zerkalo.io.

«Динамика инфляции сигнализирует о вероятной реализации ранее обозначенного риска, связанного со снижением урожая зерна. Так, стоимость продовольственных товаров выросла в сентябре на 11,2% годовых после 9,5% месяцем ранее», — уточняют в ЕАБР.

То есть продуктовая инфляция в сентябре была выше, чем в целом по всем товарам и услугам — 11,2% против 10,2%.

По данным Минсельхозпрода на 17 сентября, в целом в стране намолотили 7 миллионов 37,1 тысячи тонн зерна. Год назад на к 17 октября собрали 8 миллионов 285,7 тысячи тонн. Снижение наблюдается во всех регионах, но заметнее всего падение в Гродненской области. Если в 2020-м к этому числу намолотили 1 миллион 596,9 тысячи тонн зерна, то в этом — на 308,5 тысячи тонн меньше.

«На росте внутренних цен на продукты питания отражается и повышение стоимости продовольствия в мире и у ключевого торгового партнера — России, — утоняет ЕАБР. — Рост цен на непродовольственные товары в сентябре замедлился до 10,3% годовых с 11,4% в августе, но оставался высоким в условиях повышенных инфляционных ожиданий, глобальных задержек поставок и подорожавшего сырья на мировом рынке».

Эксперты ЕАБР считают, что вероятность сохранения годовой инфляции вблизи 10% по итогам этого года возросла.

Напомним, на этот год изначально планировали инфляцию до 5%, несмотря на то, что повышали НДС на многие товары, что отразилось на розничных ценах в сторону увеличения. В итоге прогноз пересмотрели до 9%.

Как подорожает наша жизнь в ближайшее время

По планам властей, мобильная связь, интернет, стационарная телефонная связь, почтовые услуги должны подорожать на 4% в четвертом квартале. Это предусмотрено для компенсации роста затрат, но не выше уровня прогнозируемой базовой инфляции.

До конца года также должен подорожать проезд в городском общественном транспорте, ожидаемый рост — 6,8%, или 5 копеек за одну поездку (речь про подорожание одного талона). В октябре-декабре также должны поднять тарифы на пассажирские перевозки пригородным автомобильным транспортом — на 11,1%, или на 1 копейку за один километр.

С начала 2022 года в Беларуси планируют поднять тарифы на ЖКУ, увеличить многие налоги. Напомним, в этом году чиновники подняли с 1 января НДС на лекарства, медизделия, детские товары, многие продукты питания, что отразилось на розничных ценах.

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