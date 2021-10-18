«Распродают товар, чтобы навсегда уйти с рынка» 5 18.10.2021, 11:49

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архивное фото: tut.by

Срок введения касс перенесли, но предпринимателям легче не стало.

С 10 октября предприниматели-рыночники должны были иметь кассовые аппараты. Но за несколько дней до часа «Икс» правило отменили, его исполнение перенесли на февраль следующего года. Однако ипэшникам легче не стало — на горизонте появились новые проблемы. В ситуации разбирался журналист «Вечернего Гродно». Он побывал на Южном рынке и узнал, чем обеспокоены предприниматели.

Срок перенесли, но не для всех

Постановление cовмина и Нацбанка № 203/4 о том, что торговцы одеждой, обувью и прочими непродовольственными товарами на рынках обязаны с октября установить кассовые аппараты, предприниматели восприняли скептически. Во-первых, цены на аппараты начинаются от 100 рублей, да к тому же каждый месяц нужно платить 30–50 рублей за обслуживание. Во-вторых, техника сбоит на улице при минусовой температуре и подпитывается от электросети, тогда как оснащённых розетками павильонов на Южном немного.

Однако 7 октября в Министерстве по налогам и сборам заявили, что введение кассовых аппаратов откладывается до 1 февраля 2022 года. Правда, это касается только тех, кто до 20 октября заключит договор с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» на подключение и обслуживание в системе контроля кассового оборудования.

Перенос в ведомстве объяснили тем, что подключить нужно много ИП и организаций, «напряжённостью» в среде предпринимателей и неблагополучной эпидемической ситуацией в стране.

Собирались в отпуска и объявили о распродажах

…В морозное и солнечное утро воскресенья на Южном рынке царила привычная атмосфера. Из маршруток вываливали толпы покупателей, на парковке оживлённо сигналили автомобилисты в борьбе за свободное место, бодрый женский голос из динамика зазывал прийти за дешёвыми джинсами. Бросилось в глаза непривычно большое количество объявлений о скидках и распродажах. Некоторые предприниматели планировали уйти в отпуск с 10 октября и заранее хотели продать товар. Когда узнали о переносе сроков установки кассовых аппаратов, планы поменяли и вышли работать.

Как выяснилось, большинство заключили договор с Информационно-издательским центром (он в Гродно находится на Академической улице), но с кассовыми аппаратами ещё не работали. Говорят, в последние дни выстраивались очереди по 400 человек из желающих подключиться.

«XXI век на дворе, поставить кассу не так уж и сложно»

Тем не менее 10 октября несколько ипэшников имели работающие кассы. Одной из первых на Южном обзавелась аппаратом предпринимательница Наталья. Подготовилась ещё две недели назад. За кассу отдала 189 рублей, 7 рублей заплатила за установку. За обслуживание ежемесячно надо платить 22 рубля. Вдобавок 30 рублей положила на расчётный счёт в банке, чтобы баланс был положительным.

— У меня в павильоне подведён свет, кассу можно подзаряжать от розетки. Тем, у кого света нет, будет труднее: надо менять батарею. Зарядки хватает на четыре часа, 90 процентов заряда съедает СКНО. Если температура ниже восьми градусов, пользоваться нельзя и нужно предупреждать мастера, что касса не будет работать. В мороз будем выписывать старые добрые квитанции, — поясняет женщина.

По размерам аппарат небольшой, и на ночь она его забирает домой.

Её соседка Ирина применяет электронную кассу. Суть проста — на личный смартфон устанавливается приложение, через которое выполняются платежи. Достаточно знать специальный ключ для доступа. Чеки печатает небольшой принтер, помещающийся в кармане куртки.

— Со всеми отчислениями «система» обошлась в 160 рублей, при этом касса стоила 120 рублей. Можно пользоваться при условиях до минус десяти. Сегодня первый день с ней работаем, и никаких проблем. Двадцать первый век на дворе — управляться с кассой не так уж сложно, — отмечает предпринимательница.

Наличие кассы — самая незначительная проблема для ИП

Вопрос с кассами решился, но предприниматели отмечают, что это далеко не самое важное. Больше обеспокоенности вызывает тема «безнала». Напомним, что с 9 июля, чтобы купить товар за границей (даже в России), ипэшники должны платить безналичным способом.

— Это надо ехать, скажем, в Москву, искать товар с документами, ждать, пока тебе выпишут счёт-фактуру, возвращаться в Беларусь для оплаты. Затем ехать обратно за оплаченным товаром. Причём поставщики с белорусами не хотят работать, потому что мы берём маленькие партии. Сейчас торгуем вещами с прошлых привозов. Когда будут новые и будут ли вообще, мы не знаем, — говорит предприниматель Иван.

Рыночники отмечают, что работать с каждым днём всё сложнее. Некоторые три месяца не могут закупить товар. Как итог — закрытие бизнеса.

— Когда ходили по рынку, обратили внимание на объявления о распродажах? Это не только из-за касс. Многие хотят быстрее распродаться, чтобы навсегда уйти с рынка, — пояснил предприниматель Андрей.

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