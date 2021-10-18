Глава МИД Латвии предложил ввести санкции против «Белавиа» и белорусских турфирм

Глава МИД Латвии предложил ввести санкции против «Белавиа» и белорусских турфирм2
- 18.10.2021, 12:12
- 2,664
Лукашенко все еще использует миграцию в качестве оружия.
Евросоюз должен расширить санкции против Беларуси, в частности ввести ограничительные меры в отношении авиакомпании «Белавиа» и белорусских туристических фирм, заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Люксембурге.
«Нам надо ввести более строгие санкции, особенно с учетом того, что Лукашенко все еще использует миграцию в качестве оружия. Надо ввести санкции против туристического сектора, против туристических компаний, которые организуют полеты. Также надо ввести строгие санкции в отношении „Белавиа“, чтобы компания не получала никакой технической поддержки даже при осуществлении пересадочных рейсов», — сказал он.
Ринкевичс добавил, что странам ЕС также следует обсудить, какую еще поддержку они могут оказать белорусским СМИ и гражданскому обществу.