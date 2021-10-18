В России зафиксировали рекордную заболеваемость коронавирусом и почти 1000 смертей за сутки 2 18.10.2021, 12:23

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Больше всего смертей зафиксировали в Москве.

В России за минувшие сутки обнаружили 34 325 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным с начала пандемии.

Согласно официальным данным, умерли за сутки 998 человек.

Больше всего смертей зафиксировали в Москве — 69, в Петербурге — 67, в Краснодарском крае и Нижегородской области — по 38 человек.

Начиная с 14 октября, в России ежедневно обновляются антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусом.

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