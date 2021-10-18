Семь городов поборются за титул Европейской столицы умного туризма 18.10.2021, 12:37

В качестве главного приза «столицы» получат поддержку ЕС в продвижении туристического бренда городов.

Семь городов вошли в шорт-лист претендентов на звание Европейской столицы умного туризма в 2022 году (European Capital of Smart Tourism). Это Бордо (Франция), Дублин, Любляна, Венеция и Флоренция (Италия), а также Валенсия и Пальма Испания), пишет «Евро пульс».

Города получили высокие отметки по четырем категориям: доступность их среды для всех туристов, в том числе с особенностями здоровья; дружелюбное отношение к природе и экологии; цифровые услуги; культурное наследие и творческий потенциал.

По итогам соревнования сразу двум городам присвоят звание «Европейской столицы умного туризма 2022 года». В качестве главного приза «столицы» получат поддержку ЕС в продвижении туристического бренда городов.

Соревнование за звание Европейской столицы умного туризма проводится ежегодно. Инициатива награждает европейские города за выдающиеся, инновационные и устойчивые практики туризма. В прошлом году главный приз конкурса получили Малага (Испания) и Гетеборг (Швеция).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».