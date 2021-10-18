Видеохит: Чтобы переплыть водоем, умная обезьяна воспользовалась необычной лодкой 2 18.10.2021, 12:44

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Животное удачно достигло своей цели.

Видеоролик, снятый в Нанкине (провинция Цзянсу, Китай), и умилил, и насмешил зрителей, пишет 120.su.

Всегда забавно смотреть на то, как обезьяны со свойственной им догадливостью и непосредственностью решают вставшие на их пути проблемы. Главной героине кадров понадобилось пересечь водоём, и она нашла оригинальный способ, как это сделать.

Незачем было мочить в воде мех, ведь достаточно было взять два бамбуковых ствола, усесться на них, как на лодку, и пуститься в плавание, подгребая лапами. Через некоторое время умный зверёк достиг противоположного берега.

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