Мнение: Лучше бы режим не привлекал к себе внимания 18.10.2021, 12:48

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Николя де Лакост

Фото: Посольство Франции в Беларуси

Белорусская проблема не стояла в сфере французских приоритетов.

Телеграм-канал Письма дочери прокомментировал отъезд из Беларуси посла Франции Николя де Лакоста:

– Вот все-таки высылают из страны французского посла. Такой изящный ассиметричный ответ на неврученные верительные грамоты. А ведь, что характерно, ничего плохого белорусские власти от Франции в последнее время не видели.

Не потому, что Франция прониклась к ним симпатией. Просто Париж далеко и мигранты от белорусской границы до него не доходят. Так что белорусская проблема не стояла в списке парижских приоритетов. И, никаких особенно кровожадных намерений в отношении белорусских властей Франция не высказывала. В отличие от Польши, Литвы или скажем Германии.

А, в условиях, когда иностранные дипломаты не толпятся в приемной МИД, чтобы вступить в конструктивные отношения, уже за одно это Францию можно было бы ценить. И, учитывая подготовку пятого пакета санкций, постараться и дальше не привлекать к себе лишнего внимания.

В конце концов, можно было еще месяц потерпеть без верительных грамот и выгнать посла уже после введения новых санкций. На фронтах белорусской дипломатии и не такое терпели.

Но соображения пользы и здравого смысла – для слабаков. А белорусские власти давно уже живут в мире вечных ценностей ассиметричного возмездия. И если посла все равно нельзя привлечь за экстремизм, то нужно его хотя бы выгнать из страны.

А выросшую заинтересованность Франции в подготовке пятого санкционного пакета можно будет списать на сопутствующие потери.

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