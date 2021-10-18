Сладкий сон российской разведки 1 Telegram-канал «СерпомПо»

18.10.2021, 12:55

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О слабеющей России и накаченных мышцах Китая.

Китай запустил по низкой орбите вокруг Земли гиперзвуковую военную «дуру», способную нести ядерное оружие.

Как пишет Financial Times, эти испытания застали разведку Соединенных Штатов врасплох. Издание отмечает, что Китай добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия».

Специалист в области обороны и безопасности, академик Алексей Арбатов полагает, что испытания китайских ракет должны вызвать озабоченность Соединенных Штатов, но они могут представлять опасность и для России, если между странами возникнут серьезные разногласия.

Хорошо, американцев застали «врасплох». А что же главный российский разведчик Нарышкин, любитель давать комментарии о непрофессионализме американской разведки? Его ведомство тоже застали «врасплох»? Откуда у китайцев гиперзвуковые технологии? Сами сделали или в России украли? Против кого Китай этот «гиперзвук» целит? Пора Нарышкину проснуться, осветить тему.

После Крыма-2014 мы – страна с непризнанными мировым сообществом границами. С Китаем были огромные спорные территории. Договор подписан. От претензий Китай отказался. Но так было и у России с Украиной. Был подписан договор о границе, от претензий на Крым отказались. Потом пошагали «вежливые человеки».

Кто может поручиться, что со временем то же не случится в отношениях между малонаселенной, слабеющей России и накачивающим военные мускулы Китаем? Поэтому передовые военные разработки Китая проблема – Америка далеко, российские лакомые земли – через границу. И неплохо бы, по крайней мере, «держать руку на пульсе» и чтобы китайские товарищи знали, что бдительность соседа на высоте.

Но Нарышкин спит. Как Штирлиц в машине, перед поездкой в Берлин. Только Штирлиц сделал свою работу, а чем занят Нарышкин, неизвестно.

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