Додон заявил об уходе из парламента Молдовы 1 18.10.2021, 13:11

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Игорь Додон

По словам Додона, он возглавит Молдаво-российский деловой союз.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отказался от мандата депутата парламента, сообщил РБК.

«Не вижу смысла быть в этом парламенте. Я могу быть куда более эффективным на других постах», — сказал он.

Додон также может покинуть пост руководителя Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ). По словам политика, он предложил изменить структуру руководства ПСРМ таким образом, чтобы партией руководил коллегиальный орган, который будет выбирать исполнительного секретаря.

«Если на съезде примут решение, то у ПСРМ не будет председателя. Коллеги предложили мне остаться по крайней мере почетным президентом партии. Это будет решаться на съезде», — сказал Додон.

Он также сообщил, что возглавит Молдаво-российский деловой союз. Этот союз был учрежден в июле «Деловой Россией» совместно с Фондом для развития экономики Молдовы «ЕВР-АЗИЯ-Молдова».

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