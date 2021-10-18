Украина получила вторую партию военной помощи США: видео 18.10.2021, 13:26

Всего с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на более чем $2 миллиарда.

В Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения со Соединенных Штатов Америки. Как пишет unian.net, об этом сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

По его словам, с целью достижения полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины согласована и поддержана инициатива президента Украины относительно поставки медицинского имущества и вооружения с боеприпасами.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках данного соглашения", - сказал Матийчук.

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