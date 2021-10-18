Медики назвали пять действенных методов сохранить здоровье почек 1 18.10.2021, 13:52

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Специалисты порекомендовали несколько полезных напитков.

Пиелонефрит – неспецифический воспалительный процесс, для которого характерно поражение канальцевой системы почки, пишет сайт medicina.ua.

Заболевание имеет преимущественно бактериальную этиологию, выраженное в поражении почечной лоханки и паренхимы. Если не придерживаться схемы правильного питания, пиелонефрит обострится, и больной будет испытывать мучительные ощущения. Организация питания при пиелонефрите преследует такие цели:

- Создание оптимальных условий для работы почек.

- Нормализация обменных процессов организма.

- Снижение артериального давления.

- Уменьшение отечности.

- Выведение из организма азотистых веществ, токсинов и солей.

Список разрешенных продуктов

При пиелонефрите можно есть продукты, которые облегчают почечную деятельность и оказывают противоаллергическое воздействие. Необходимо увеличить объемы потребляемой жидкости, чтобы промыть мочевыводящие пути. Это способствует уничтожению патогенных микробов и освобождению от токсических веществ.

Из напитков желательно пить: клюквенные морсы, некрепкий черный чай, зеленый чай, кисели, травяные отвары. Допускается употребление минеральных вод с пониженным содержанием солей натрия. Из мучного можно вчерашний хлеб, нежирные оладьи и блины.

Показаны к употреблению молочные супы, а также супы на овощном бульоне из круп. Также введите в рацион нежирные сорта рыбы, мяса, птицы. Их желательно отваривать на пару. Надо регулярно есть продукты, способствующие активизации мочегонной функции: бахчевые культуры, кабачки, картофель, зелень, тыкву, свеклу, салат.

Запрещенные продукты и блюда

Необходимо исключить все те продукты и блюда, которые раздражают мочевыводящие пути и возбуждающе воздействуют на центральную нервную систему. Необходимо исключить наваристые рыбные, мясные и грибные бульоны, а также супы из бобовых.

Нельзя употреблять жирную, копченную, вяленую, соленую рыбу, морепродукты и икру. Под особым запретом – все колбасные изделия, консервы, сосиски, мясо на гриле и т.д. Также надо перестать есть продукты, содержащие мочевую кислоту:

Бобовые.

Редьку.

Лук.

Редис.

Щавель.

Шпинат.

Не пейте крепкий кофе и чай, какао, минеральную воду с повышенным содержанием солей натрия. Кроме того, полностью откажитесь от шоколада, сметаны высокой жирности, пирожных. А об основных методах лечения пиелонефрита читайте в другой статье на нашем сайте.

Урология – наука, которая изучает все особенности органов мочеполовой системы, а также возможные их заболевания. К самым распространенным урологическим патологиям относиться воспаление мочевого пузыря, уролитиаз, ургентное недержание, пиелонефрит и другие болезни. Лечебные процедуры включают в себя прием медикаментов, хирургическое вмешательство, лазерная терапия, использование препаратов с высокой частотой радиоволн, физиотерапевтические процедуры.

При первых признаках попадания инфекции в мочеполовые органы немедленно обращайтесь к врачу для предотвращения серьезных для здоровья последствий!

Для сохранения здоровья почек лучше избегать продуктов, богатых натрием и насыщенных жирами, поскольку они создают очень большую нагрузки на орган. Также необходимо ограничить употребление алкоголя как минимум до двух порций в неделю и бросить курить.

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