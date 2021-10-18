Почему на Гродно Азоте останавливаются важные цеха? 18.10.2021, 13:53

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фото: ОАО ГРОДНО АЗОТ

Устаревшее оборудование даже после ремонта не может нормально работать.

15 октября появились сообщения об остановке цеха «Аммиак-3» на «Гродно Азоте», в следствии чего потребовалась такая же остановка цеха «Карбамид-3».

Ситуация, в свете последних событий на предприятии, не была бы столь удивительной, если бы не тот факт, что цех остановился спустя неделю после его ремонта.

О поломке стало известно еще 2 сентября. При плановом обходе обнаружили трещину на переходном конусе подъемной трубы одной из печей.

Сообщалось об утечке газа. Однако, несмотря на опасность, цех останавливать запретили.

По сообщениям источника сайта Charter97.org с предприятия, тогда образовался сильный пропуск смеси в одной из подъемных труб печи. Температура смеси — 820 градусов, давление — около 30 атмосфер, что является очень серьезным нарушением техники безопасности и дальнейшей эксплутации.

Персоналу просто запретили ходить рядом с источником угрозы. Благо, дотянули без жертв до плановой остановки. Руководство предприятия снова подвергало опасности своих сотрудников, ради своей выгоды.

Во время планового ремонта пропуск был «устранен». Пусковые операции проводились несколько дней, но уже менее чем через неделю цех снова остановился. Морально и физически устаревшее оборудование даже после ремонта не может нормально работать.

Цех «Аммиак-3», в котором произошла поломка, был один из наиболее активных в стачке осенью прошлого года, в следствии чего были уволены высококлассные специалисты.

«Руководству, как обычно, не до своих рабочих, значит и рабочим скоро станет плевать на недоруководителей, у которых все валится с рук. Безопасность людей при таких поломках является самым важным фактором. Но нам не оставляют выбора, кроме как самим позаботиться о себе и остаться дома», — заявил источник сайта Charter97.org.

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