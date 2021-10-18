В России рухнул спрос на ипотеку 2 18.10.2021, 14:06

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Банки сократили объем выданных россиянам кредитов.

Ипотечный бум, пережитый Россией на фоне снижения ставки центробанка и льгот от государства, идет на спад по мере того, как недвижимость дорожает, а стоимость кредитов идет вверх, сообщает finanz.ru.

В сентябре 2021 года число заявок на ипотечные кредиты рухнуло на 41,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выдав гражданам 1,5 триллиона российских рублей займов на покупку жилья в январе-августе, в сентябре банки сократили объем выданных кредитов на 9,3%, а их количество - на 26,8%.

Сказались как отмена льготной ипотеки, а так и резкий рост стоимости квадратного метра, из-за которого доступность жилья в стране начала падать впервые за 12 лет.

Раздув ипотечный «пузырь» правительство и ЦБ дернули «стоп-кран», и с 1 июля сумма кредита по льготной государственной программе была ограничена 3 миллионами российских рублей. «Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны», - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

При этом жилье жилье на вторичном рынке по итогам третьего квартала подорожало на 31% год к году, а новостройки - на 39%.

По подсчетам «Авито Недвижимость», городами-лидерами стали Сочи и Краснодар, где цена квадратного метра подскочила в 1,8 и 1,7 раза соответственно. В Москве рост цен достиг 25%, до почти 279 тысяч российских рублей за кв. м, а в Санкт-Петербурге - 32%, до 166 тыс. российских рублей за кв. м.

При этом динамика доходов населения «не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья», отмечает Волков.

После обвала на 10% за семь лет реальные располагаемые доходы российских граждан в этом году прибавят лишь 2,5%, согласно прогнозу МЭР.

Чтобы купить стандартную квартиру площадью 54 кв м среднестатистической семье из трех человек понадобится 3,3 года откладывать все свои доходы, подсчитали эксперты «Института экономики города». Годом ранее на эти цели ушло бы 3,15 года. Ухудшение доступности жилья в стране зафиксировано впервые с 2008 года.

Самая низкая доступность жилья, по оценкам ИЭГ, наблюдается в Москве, где коэффициент составляет 4,5 года. При этом, только 41,2% москвичей могут позволить себе купить квартиру. В Петербурге аналогичные показатели составляют четыре года и 49,2%, в Амурской области - четыре года и 54,9% соответственно.

Рост ключевой ставки ЦБ РФ, который уже составил 2,5 процентного пункта и может продолжится на ближайших заседаниях, повлечет дальнейшее удорожание ипотеки в банках: средняя ставка по рынку может вырасти до 9%, прогнозирует гендиректор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

«Мы видим, что крупные банки уже провели раунд повышения ставок - их примеру могут последовать и другие игроки», - говорит он.

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